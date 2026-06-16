Сибига обсудил с Рубио мирный процесс по Украине на полях саммита G7

Marina Mussa
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио на полях саммита G7 в Эвиане, где обсуждались перспективы мирного процесса и дальнейшее взаимодействие Киева и Вашингтона. Об этом глава МИД Франции сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 16 июня.
По словам Сибиги, встреча состоялась в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 и прошла накануне ожидаемых контактов между лидерами двух стран.
Глава украинского МИД сообщил, что поздравил Рубио с заключением соглашения между США и Ираном, выразив надежду, что оно будет способствовать укреплению безопасности в регионе и стабилизации энергетических рынков.
Сибига также заявил, что Киев рассчитывает на то, что данное соглашение создаст возможность для активизации возглавляемых США мирных усилий, направленных на завершение конфликта в Украине.
«Мы обсудили пути продвижения мирного процесса. Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец посадить Путина за стол переговоров», - отметил министр.
Кроме того, Сибига сообщил, что проинформировал американского госсекретаря об ударах по Киево-Печерской лавре, а также другим гражданским, культурным и историческим объектам.
Глава МИД Украины также рассказал Рубио о последних успехах Украины на поле боя и в вопросе долгосрочного санкционного давления на Россию.
«Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США», - подчеркнул Сибига.
Очередной саммит G7 проходит во французском городе Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня. Встреча объединяет лидеров семи крупнейших экономик мира - Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии и США, а также представителей Европейского союза.