Глава МИД Украины заявил, что Киев рассчитывает на активизацию усилий США по завершению конфликта

Сибига обсудил с Рубио мирный процесс по Украине на полях саммита G7 Глава МИД Украины заявил, что Киев рассчитывает на активизацию усилий США по завершению конфликта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио на полях саммита G7 в Эвиане, где обсуждались перспективы мирного процесса и дальнейшее взаимодействие Киева и Вашингтона. Об этом глава МИД Франции сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 16 июня.

По словам Сибиги, встреча состоялась в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 и прошла накануне ожидаемых контактов между лидерами двух стран.

Глава украинского МИД сообщил, что поздравил Рубио с заключением соглашения между США и Ираном, выразив надежду, что оно будет способствовать укреплению безопасности в регионе и стабилизации энергетических рынков.

Сибига также заявил, что Киев рассчитывает на то, что данное соглашение создаст возможность для активизации возглавляемых США мирных усилий, направленных на завершение конфликта в Украине.

«Мы обсудили пути продвижения мирного процесса. Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец посадить Путина за стол переговоров», - отметил министр.

Кроме того, Сибига сообщил, что проинформировал американского госсекретаря об ударах по Киево-Печерской лавре, а также другим гражданским, культурным и историческим объектам.

Глава МИД Украины также рассказал Рубио о последних успехах Украины на поле боя и в вопросе долгосрочного санкционного давления на Россию.

«Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США», - подчеркнул Сибига.

Очередной саммит G7 проходит во французском городе Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня. Встреча объединяет лидеров семи крупнейших экономик мира - Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии и США, а также представителей Европейского союза.