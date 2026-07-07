События последнего времени, в частности прямые военные действия Ирана, существенно изменили ситуацию в регионе Персидского залива

Саммит НАТО в Анкаре может изменить архитектуру безопасности Персидского залива События последнего времени, в частности прямые военные действия Ирана, существенно изменили ситуацию в регионе Персидского залива

Преподаватель кафедры международных отношений Университета Анкары, доктор Бетюль Доган Аккаш подготовила для агентства «Анадолу» аналитический материал о роли НАТО в обеспечении безопасности стран Персидского залива и значении саммита в Альянса Анкаре.

***После окончания холодной войны одним из ключевых вопросов мировой политики стало формирование новой системы международной безопасности. Однако события последних месяцев, в частности прямые военные действия Ирана, существенно изменили ситуацию в Персидском заливе. Хотя Исламская Республика и ранее воспринималась арабскими монархиями как потенциальный источник угрозы, нынешняя ситуация усилила обеспокоенность государств региона вопросами собственной безопасности.

Военная безопасность стран Персидского залива по-прежнему во многом зависит от внешних партнеров. С начала 1990-х годов основу этой системы составляют двусторонние соглашения с США. При этом в последние годы государства региона активно диверсифицируют партнерства, развивая сотрудничество с европейскими странами, Турцией, Китаем и Израилем, одновременно инвестируя в развитие собственных оборонных отраслей.

Стамбульская инициатива сотрудничества

Взаимодействие НАТО со странами Персидского залива получило институциональную основу после запуска в 2004 году Стамбульской инициативы сотрудничества (ICI). Сегодня в ней участвуют ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт, тогда как Саудовская Аравия и Оман остаются вне инициативы.

Несмотря на развитие сотрудничества, большинство запланированных в рамках ICI проектов так и не были реализованы. Участие государств Залива в операциях НАТО в Афганистане, Косово, Ливии и Сирии имело скорее символический характер, чем практическое значение.

Индивидуальные программы сотрудничества

Важным этапом стало решение НАТО развивать со странами региона Индивидуальные программы сотрудничества, учитывающие особенности каждого государства. Такой подход отражает понимание Альянсом того, что страны Персидского залива по-разному воспринимают угрозы и имеют различные ожидания от взаимодействия с НАТО.

Наиболее активным партнером Альянса стали ОАЭ, открывшие в 2012 году постоянное представительство при штаб-квартире НАТО. Существенную роль также играет Кувейт, где расположен Региональный центр Стамбульской инициативы сотрудничества.

Вместе с тем страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по-прежнему не имеют единого взгляда на региональную безопасность. Дополнительным ограничением остается доминирующая роль США в обеспечении безопасности региона, а также концентрация НАТО на украинском конфликте, что ограничивает возможности Альянса для расширения своего присутствия на Ближнем Востоке.

Значение саммита НАТО в Анкаре

Как ранее отметил заместитель министра иностранных дел Турции Левент Гюмрюкчю, в рамках саммита НАТО в Анкаре состоится специальное заседание с участием четырех стран Персидского залива - участников Стамбульской инициативы сотрудничества.

По мнению автора, несмотря на сохраняющиеся институциональные и политические препятствия, продолжающиеся региональные конфликты требуют создания более эффективной архитектуры безопасности и справедливого распределения ответственности между союзниками. В этих условиях саммит в Анкаре способен определить, какое место НАТО займет в новой системе безопасности региона.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается обеспечение морской безопасности. НАТО располагает значительным опытом в этой сфере и может внести вклад не только в защиту судоходства в Ормузском проливе и Красном море, но и в предотвращение экологических последствий возможных атак на торговые суда и нефтяные танкеры.

Кроме того, Альянс способен предложить странам региона механизмы совместного морского патрулирования, расширить программы подготовки кадров и углубить оперативное взаимодействие, что позволит усилить национальные военно-морские возможности государств Персидского залива и повысить эффективность регионального сдерживания.

Учитывая, что страны Персидского залива уже располагают собственным Центром морских операций в Бахрейне в рамках объединенных сил «Щит полуострова», развитие сотрудничества с НАТО может значительно повысить эффективность существующей системы региональной безопасности.

[Доктор Бетюль Доган Аккаш, Преподаватель кафедры международных отношений Университета Анкары]

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