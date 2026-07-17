Главы МИД двух стран обсудили в Москве торгово-экономическое сотрудничество и региональную повестку

Россия и Азербайджан намерены раскрыть потенциал союзнического взаимодействия Главы МИД двух стран обсудили в Москве торгово-экономическое сотрудничество и региональную повестку

Россия и Азербайджан продолжают работу по реализации Московской декларации о союзническом взаимодействии, несмотря на периодически возникающие сложности в двусторонних отношениях.



Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в пятницу, 17 июля. «Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», - цитируют главу дипведомства российские государственные СМИ.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Баку сохраняют настрой на развитие сотрудничества и решение возникающих вопросов путем диалога.

Отношения между Азербайджаном и Россией демонстрируют позитивную динамику

В свою очередь Байрамов заявил, что отношения между Азербайджаном и Россией в целом демонстрируют позитивную динамику, несмотря на сложности в мировой экономике.

По его словам, стороны намерены подробно обсудить торгово-экономическое взаимодействие, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества. Министр напомнил, что в апреле состоялось 24-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии.

«Несмотря на все сложности, которые имеются в мировой экономике, в целом тренд в отношениях между нашими странами позитивный», - подчеркнул Байрамов.

Глава азербайджанской дипломатии добавил, что в ходе переговоров планируется рассмотреть весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.

Лавров также сообщил, что Москва и Баку полностью урегулировали вопросы, связанные с последствиями крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года.