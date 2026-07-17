Marina Mussa
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Россия и Азербайджан продолжают работу по реализации Московской декларации о союзническом взаимодействии, несмотря на периодически возникающие сложности в двусторонних отношениях.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в пятницу, 17 июля. «Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», - цитируют главу дипведомства российские государственные СМИ.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Баку сохраняют настрой на развитие сотрудничества и решение возникающих вопросов путем диалога.
Отношения между Азербайджаном и Россией демонстрируют позитивную динамику
В свою очередь Байрамов заявил, что отношения между Азербайджаном и Россией в целом демонстрируют позитивную динамику, несмотря на сложности в мировой экономике.
По его словам, стороны намерены подробно обсудить торгово-экономическое взаимодействие, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества. Министр напомнил, что в апреле состоялось 24-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии.
«Несмотря на все сложности, которые имеются в мировой экономике, в целом тренд в отношениях между нашими странами позитивный», - подчеркнул Байрамов.
Глава азербайджанской дипломатии добавил, что в ходе переговоров планируется рассмотреть весь комплекс вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.
Лавров также сообщил, что Москва и Баку полностью урегулировали вопросы, связанные с последствиями крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года.