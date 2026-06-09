В документе подчеркнута важность укрепления взаимодействия в политической, экономической, культурной и торговой сферах

Расширение сотрудничества – основа Стамбульской декларации, подписанной Турцией, Азербайджаном и Грузией В документе подчеркнута важность укрепления взаимодействия в политической, экономической, культурной и торговой сферах

В Стамбульской декларации, подписанной министрами иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии, содержится призыв к укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества в политической, экономической, культурной и торговой сферах.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили подписали Стамбульскую декларацию в рамках 10-й трехсторонней встречи, состоявшейся в турецком мегаполисе.

В декларации подчеркиваются превосходные отношения между странами, основанные на традициях глубокой дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия, а также отмечается стремление сторон вывести на новый уровень существующее тесное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес, включая политику, экономику, торговлю, мир и безопасность, науку и технологии, культуру.

В декларации выражена признательность за значительный вклад трех стран в обеспечение устойчивого мира и стабильности, а также подчеркивается важность такого подхода для развития и процветания как в регионе, так и за его пределами.

В документе говорится, что стороны осознают растущие угрозы, с которыми сталкиваются государства, включая терроризм во всех его формах и проявлениях, транснациональную организованную преступность, кибератаки и гибридные виды войны. Подчеркивается важность дальнейшего развития торговых и инвестиционных отношений между тремя странами с целью формирования сильного экономического потенциала региона.

В декларации отмечается, что региональная взаимосвязанность является жизненно важным элементом для регионального сотрудничества, экономического роста и развития.

При этом министры в очередной раз подтвердили свою твердую и безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.

В документе также подчеркивается важность трехстороннего сотрудничества в преодолении региональных и глобальных вызовов. Отмечается, что региональный мир, безопасность и стабильность имеют решающее значение для полной реализации потенциала сотрудничества в регионе, тогда как все три страны играют в этом отношении позитивную роль.

Министры также обратили внимание на «крайне важное значение восстановления территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ».

В декларации говорится о необходимости расширения сотрудничества в сферах транспорта и энергетики, включая развитие зеленой энергетики и низкоуглеродных технологий. Отдельно отмечен стратегический вклад нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и Южного газового коридора в обеспечение энергетической безопасности региона и Европы.

Кроме того, в документе подчеркивается важность дальнейшего развития контактов между народами, образования, социального и культурного обмена, туризма, информационно-коммуникационных технологий, а также укрепления региональной взаимосвязанности посредством развития воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения.

Проекты по развитию транспортной инфраструктуры

В декларации отмечены значимые шаги, предпринятые для укрепления транзитного потенциала стран, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор Восток–Запад), проходящий через Каспий, а также усилия по интеграции в международную транзитную систему.

В документе подчеркивается ключевая роль железной дороги Баку–Тбилиси–Карс в рамках Срединного коридора. Также приветствуется проведение 2 июня на международной железнодорожной станции Ахалкалаки в Грузии мероприятия по случаю завершения работ по модернизации данного железнодорожного проекта.

Турция, Азербайджан, Казахстан и Грузия привержены углублению сотрудничества в вопросе укрепления региональной взаимосвязи посредством механизма взаимодействия министров иностранных дел и транспорта, а также поддерживают продолжение и дальнейшее расширение партнерства в энергетическом секторе, включая связи в области передачи и торговли экологически чистой энергией, - говорится в документе.

Кроме того, министры отметили важность расширения регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, поддержали взаимодействие в сфере устойчивого роста, в том числе по вопросам эффективного использования возобновляемых источников энергии.

Механизмы торгово-экономического сотрудничества

В декларации приветствуется председательство Турции на COP31, а также выражается признательность Азербайджану за успешное проведение 13-й сессии Всемирного городского форума, что рассматривается в качестве вклада в продвижение устойчивого развития.

Кроме того, подчеркивается приверженность сторон укреплению сотрудничества в соответствии с международными и региональными документами в борьбе с терроризмом, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью, а также всеми формами и проявлениями транснациональной организованной преступности, включая незаконную торговлю оружием и наркотиками, торговлю людьми, контрабанду мигрантов и отмывание денег.

В декларации отмечается необходимость обеспечения устойчивого и более тесного сотрудничества в экономических секторах, представляющих взаимный интерес, посредством эффективных и ориентированных на результат проектов. Подчеркивается важность стимулирования инвестиций, расширения экспортно-импортных возможностей и поиска новых путей развития экономического взаимодействия.

В документе также говорится о готовности сторон поддерживать прямые контакты между деловыми кругами, торгово-промышленными палатами, промышленными объединениями и бизнес-ассоциациями трех государств.

В декларации приветствуется проведение 26 февраля в Грузии 7-го Бизнес-форума Турция–Азербайджан–Грузия. Также отмечаются успехи трехсторонних механизмов сотрудничества между странами, включая межпарламентское взаимодействие.

Кроме того, министры высоко оценили активное сотрудничество стран, в том числе взаимную поддержку кандидатур в международных организациях. В документе также выражена глубокая благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за успешную организацию встречи.

Министры подчеркнули важность регулярного проведения трехсторонних встреч и приняли решение провести 11-е заседание трехстороннего формата в Грузии в 2027 году в сроки, которые будут согласованы сторонами дополнительно.