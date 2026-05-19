Путин: РФ и КНР «не дружат против кого-либо», а работают на дело мира Президент РФ выступил с видеообращением в преддверии официального визита в КНР

Россия и Китай совместно работают на дело всеобщего процветания, их взаимоотношения играют на мировой арене стабилизирующую роль.

Об этом заявил в своем видеообращении в преддверии официального визита в КНР президент РФ Владимир Путин. Видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля во вторник, 19 мая.

Глава государства отметил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению своего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. «Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне - важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала», - сказал российский лидер.

Отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня, это выражается в том числе в готовности оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета, отметил глава государства.

«25 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня», - напомнил президент.

Особый характер взаимоотношений Москвы и Пекина проявляется, по словам Путина, в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.

РФ и Китай уверенно смотрят в будущее

Москва и Пекин уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в различных сферах, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение, отметил российский лидер. «То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств», - подчеркнул Путин.

Именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров, пояснил глава государства. «Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией», - отметил глава государства.

Координация РФ и КНР играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене

По его словам, тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», - подчеркнул президент России.

По словам президента, именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.

Глава государства напомнил, что товарооборот России и Китая продолжает расти и уже превысил $200 млрд. «Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов», - напомнил президент.



Россия и Китай во взаиморасчетах практически полностью перешли на нацвалюты, взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях, отметил Путин.

«Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности», - подчеркнул президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. ​​​​​​​

