Путин заявил о попытках «избавиться от России» Президент РФ выступил на съезде партии «Единая Россия»

Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться, как от мирового фактора, который «всегда стоял на пути зла».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

По его словам, «киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешел к откровенно террористическим действиям».

«У Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию, но и это не удается. Безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена», - заявил президент РФ.

Он отметил, что «Россия корректирует некоторые планы исходя из ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме». «Россия твердо стоит на ногах и заявляет свои коренные интересы, готова сражаться за них», - подчеркнул Путин.

Глава государства подчеркнул, что предстоящие выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом.

Путин заявил, что даст поручения по обеспечению безопасности выборов и защите от «попыток внешней манипуляции».