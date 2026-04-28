Путин: Запад утрачивает лидерство, уступая странам Глобального Юга

Западные государства теряют свои лидерские позиции и уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям международного форума «Открытый диалог».

«События последних лет показывают: все элементы глобального роста – от экономики и финансов до технологий и демографии – необратимо меняются. Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», - сказал президент.

Путин отметил, что «буквально на глазах» формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. «В ней всё большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение», - указал российский лидер.

По мнению Путина, «ни одна страна не может развиваться в одиночку – за счёт других государств или в ущерб им».

«Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», - сказал он.

«При этом ещё раз подчеркну: ключевая, центральная тема «Открытого диалога» – это потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», - добавил президент РФ.

В Национальном центре «Россия» в Москве проходит II Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста», который продлится три дня — с 27 по 29 апреля.