Глава чешского правительства выступил против участия страны в поставках военной техники, помощи и обучении для Киева в рамках договорённостей альянса

Премьер Чехии: Прага не будет участвовать в обязательствах НАТО по выделению 70 млрд евро Украине Глава чешского правительства выступил против участия страны в поставках военной техники, помощи и обучении для Киева в рамках договорённостей альянса

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не будет вносить вклад в обязательства по предоставлению Украине военной техники, помощи и подготовки на сумму 70 млрд евро, предусмотренные итоговой декларацией саммита НАТО в Анкаре.

Выступая перед журналистами после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, Бабиш прокомментировал положения итогового документа встречи.

Он заявил, что Чехия не будет участвовать в обязательствах по оказанию Украине военной поддержки, включая поставки вооружений, помощь и обучение, на сумму 70 млрд евро.

«Мы не будем вносить вклад в эту сумму», — сказал премьер-министр.

Бабиш отметил, что Европа должна сосредоточиться прежде всего на обороне от баллистических ракет, назвав именно их главной угрозой.

По словам премьера, Чехия выделит 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону не в этом, а в следующем году. «В этом году мы также сделаем всё, что в наших силах, я этого не отрицаю, однако не считаю это реалистичным», — заявил он.

Бабиш также сообщил, что на встрече ему предоставили последнее слово, поскольку Чехия является страной НАТО с одним из самых низких показателей расходов на оборону в процентном отношении к ВВП.

В итоговой декларации 36-го саммита НАТО, прошедшего 7–8 июля в Анкаре под председательством Турции, отмечалось: «Союзники берут на себя обязательство предоставить Украине в 2026 году 70 млрд евро в рамках военной техники, помощи и обучения, а также подтверждают суверенные обязательства сохранять поддержку как минимум на том же уровне в 2027 году».