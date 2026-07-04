«Турция является одним из самых преданных союзников Пакистана в мире. Эти братские узы между нашими странами уходят корнями в глубь веков», - Шахбаз Шариф

Премьер Пакистана: Исламабад смог выступить посредником между США и Ираном при поддержке Эрдогана «Турция является одним из самых преданных союзников Пакистана в мире. Эти братские узы между нашими странами уходят корнями в глубь веков», - Шахбаз Шариф

Исламабад смог выступить посредником в мирном процессе между США и Ираном благодаря значительной поддержке со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на Турецко-пакистанском бизнес-форуме в Стамбуле.

Шариф выразил удовлетворение своим пребыванием в Турции, а также назвал Анкару «одним из самых преданных союзников Пакистана».

«Турция является одним из самых преданных союзников Пакистана в мире. Эти братские узы между нашими странами уходят корнями в глубь веков. Фактически, эти узы существовали задолго до образования Пакистана в 1947 году», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что идеи, обсуждавшиеся в рамках форума, необходимо воплотить в жизнь на благо обеих стран.

«Настал момент, когда Пакистан при огромной поддержке моего дорогого брата, президента Реджепа Тайипа Эрдогана, смог выступить посредником в установлении мира между США и Ираном. Это была нелегкая и чрезвычайно сложная задача. Без искренней поддержки президента Эрдогана и других дружественных и братских государств она была бы практически невыполнима », — отметил Шариф.

По его словам, соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Пакистана, вступило в силу.

«Исламабадское соглашение было подписано президентом США Дональдом Трампом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и мной, как представителем Пакистана в качестве посредника. Теперь необходимо воспользоваться этой возможностью и раскрыть огромный потенциал этого мирного процесса — не только в интересах наших стран, но и всего региона в целом», — сказал премьер.

Шариф отметил, что участники форума собрались для обсуждения новых возможностей сотрудничества.

«Ваша промышленность полностью преобразилась. Сегодня автомобильная отрасль Турции находится на одном уровне с европейской. То же самое касается текстильной промышленности, животноводства и сельского хозяйства. Это своего рода маленькое чудо, произошедшее за последние 20 лет под руководством президента Эрдогана. Мы приехали сюда, чтобы учиться на вашем опыте и перенимать ваши выдающиеся истории успеха», — подчеркнул он.

Кроме того, премьер сообщил, что в промышленном парке Карачи для турецких инвесторов будет выделена специальная зона, а также привлек внимание к богатым запасам редкоземельных и других полезных ископаемых в Пакистане.

«Настало время совместными усилиями начать освоение этих природных ресурсов. Я считаю, что для нашего сотрудничества нет никаких границ», — указал он.

Турция твердо стояла рядом с Пакистаном»

Шариф отметил, что 60% населения Пакистана, насчитывающего 240 миллионов человек, составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, что свидетельствует о значительном количестве молодых трудоспособных граждан.

По его словам, любые трудности одновременно открывают новые возможности, а многочисленное молодое население Пакистана может стать важным экономическим преимуществом благодаря развитию инициатив в сфере искусственного интеллекта и технологическим инвестициям.

Шариф также подчеркнул, что в Пакистане реализуются масштабные реформы в энергетическом секторе, тогда как Турция оказывает этому процессу значительную поддержку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар и представители турецкого бизнеса заинтересованы в инвестициях в Пакистан. Приоритетом является развитие сотрудничества между компаниями, однако при необходимости могут быть задействованы и межправительственные механизмы, - отметил премьер.

Пакистан и Турция на протяжении всей истории поддерживали друг друга в трудные времена, - добавил он.