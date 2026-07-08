Роб Йеттен назвал Турцию одним из ключевых союзников Альянса и заявил о необходимости расширения сотрудничества с турецкой оборонной промышленностью

Премьер Нидерландов: Сильная Европа возможна только в рамках сильного НАТО Роб Йеттен назвал Турцию одним из ключевых союзников Альянса и заявил о необходимости расширения сотрудничества с турецкой оборонной промышленностью

НАТО играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности Европы, а страны альянса стремятся к созданию более сильной Европы в рамках сильного и единого НАТО. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в беседе с «Анадолу» после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Он высоко оценил организацию саммита, поблагодарив Турцию за «прекрасное гостеприимство».

Йеттен напомнил, что на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге союзники взяли на себя «историческое обязательство» по увеличению оборонных расходов.

«В Анкаре мы не только продемонстрировали единство, но и показали, как намерены использовать эти средства для создания более сильной оборонной промышленности, а значит — более сильной Европы в составе сильного НАТО, что имеет жизненно важное значение для нашей безопасности», — сказал он.

По словам премьера, за последние несколько лет Нидерланды утроили расходы на оборону.

«Мы закрепляем показатель в 3,5% на законодательном уровне, чтобы каждое последующее правительство было обязано его соблюдать», — отметил Йеттен.

Инвестиции в защиту от гибридных угроз

Премьер сообщил, что дополнительные средства будут направлены на развитие инноваций для противодействия гибридным угрозам, что одновременно станет стимулом для экономики.

«Дополнительные 1,5% мы направляем на защиту нашей критически важной инфраструктуры», — заявил он.

Йеттен также рассказал, что Нидерланды подготовили долгосрочную программу развития оборонной промышленности и тесно взаимодействуют с союзниками, чтобы обеспечить эффективное использование выделяемых средств.

По его словам, страна играет важную роль в логистике и снабжении многих европейских государств, а также располагает инновационными компаниями, разрабатывающими технологии, необходимые для современных войн.

Сотрудничество с турецкой оборонной промышленностью

Йеттен подчеркнул, что Турция является одним из важнейших союзников НАТО.

«Очевидно, что Турция располагает очень сильной армией, которая помогает защищать Европу и весь регион», — заявил он.

Он напомнил об успешном опыте совместных миссий и размещения нидерландских военнослужащих в Турции.

По словам премьера, теперь необходимо искать возможности для сотрудничества между небольшими европейскими производителями и крупными турецкими оборонными предприятиями, чтобы быстрее нарастить производственные мощности.

«В противном случае потребуется слишком много времени, чтобы эффективно использовать всё это финансирование», — отметил Йеттен.

Россия и Ближний Восток

Йеттен назвал Россию «главной угрозой безопасности Европы» и подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

Он также отметил, что с начала российско-украинской войны Турция оказывает поддержку как дипломатическими средствами, так и другими способами.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, премьер Нидерландов заявил, что нестабильность в регионе представляет угрозу как для Турции, так и для Европы.

«Очень важно, что президент Турции постоянно напоминает о необходимости дипломатических решений на Ближнем Востоке, чтобы все мы могли жить в более безопасном мире», — сказал Йеттен.