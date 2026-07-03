Премьер-министр Молдовы подал в отставку Президент Молдовы объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями по выдвижению кандидата на должность премьер-министра

Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подал в отставку. Об этом Мунтяну заявил в соцсети американской компании X в пятницу, 3 июня.

«Сегодня истекает срок моих полномочий на посту премьер-министра. Я принял на себя ответственность служить премьер-министром с глубоким чувством долга и твердым убеждением, что смогу способствовать позитивным переменам. В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти в отставку», - заявил он.

Премьер-министр заявил, что продолжит служить своей стране независимо от занимаемой должности, места жительства и того, будут ли его будущие обязанности связаны с государственным или частным сектором.

Он также поблагодарил министров, их команды и всех, кто работал профессионально и добросовестно, подчеркнув, что долг перед страной определяется не занимаемой должностью, а неизменной приверженностью служению ей.

Премьер-министр Мунтяну возглавил правительство Молдовы осенью 2025 года после победы проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах.

Президент объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями

Президент Молдовы Майя Санду объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями по выдвижению кандидата на должность премьер-министра после того, как Александру Мунтяну сегодня объявил о своей отставке с поста главы правительства.

«В соответствии со статьей 98 Конституции на следующей неделе я проведу консультации с парламентскими фракциями относительно выдвижения кандидата на должность премьер-министра. Необходимо пересмотреть ряд решений, в том числе по налоговой политике и закону о системе оплаты труда. Нам нужна в правительстве сплоченная, сильная команда, которая будет выполнять цели нашей страны — присоединение к Европейскому союзу. Требуются решительные шаги для реализации мер по экономическому развитию и очищению институтов», — цитирует главу государства МОЛДПРЕС в пятницу, 3 июля.

Президент поблагодарила Александру Мунтяну и все правительство за проделанную работу. «Благодарю господина Александру Мунтяну за то, что он взял на себя ответственность за руководство правительством в сложный период, когда требовались меры по перезапуску экономики, а также инициирование важных структурных реформ. Я ценю усилия, приложенные им, а также всем кабинетом министров за эти месяцы», — отметила президент.

Майя Санду опровергла некоторую информацию, появившуюся в публичном пространстве в связи с отставкой премьера Мунтяну. «Спекуляции о том, что он хотел бороться со злоупотреблениями и ему не дали этого сделать, являются ложными. Господин премьер-министр располагал полной свободой руководить правительством так, как считал правильным. Он решил уйти. Реформы сложны. Многое было успешно начато, были приложены большие усилия. Господин Мунтяну — порядочный человек. Я была и остаюсь уверена, что у него самые лучшие намерения. Но я ожидала большего вовлечения в сложные решения, большего личного присутствия, чтобы выслушивать людей, объяснять, какие реформы нам нужно проводить и почему мы должны их осуществлять», - заявила глава государства.