Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, сообщила в четверг, 14 мая латвийская телерадиокомпания LSM.

Глава латвийского правительства подала в Сейм заявление об отставке, в результате чего ушло в отставку все правительство, следует из сообщения.

Правительство Латвии во главе с премьер-министром Эвикой Силиней фактически пало после того, как партнер по коалиции, партия «Прогрессивные», заявила об отзыве поддержки из-за конфликта вокруг министра обороны Андриса Спрудса.

В настоящее время правительство является так называемым техническим или временным правительством, которое будет продолжать выполнять свои обязанности до утверждения нового Кабинета министров. Это означает, что министры не покидают свои посты немедленно, и работа государственного управления не прекращается.

Президент Латвии Эдгарс Ринкявичс также получил уведомление об отставке премьер-министра и планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма в пятницу.

После этого глава государства должен будет назвать имя человека, которому поручит формирование правительства. Этот кандидат должен будет согласовать с партиями коалицию, министерские должности и декларацию правительства, но после этого новое правительство должно будет получить вотум доверия большинства Сейма.

Если переговоры затянутся или в Сейме не будет явного большинства, отставное правительство может продолжить работу в качестве временного правительства в течение более длительного периода.

Я ухожу, но не сдаюсь

Эвика Силиня заявила, что уходит в отставку, но не намерена сдаваться. «Моя цель была ясна — развитие страны, благополучие и безопасность народа, чтобы наши дети ценили свой дом, свою страну, Латвию! Партии и коалиции меняются, но Латвия остается, люди остаются здесь», — заявила Силиня в обращении к СМИ.

По словам политика, в Латвии политическая зависть и узкие партийные интересы возобладали над ответственностью. «Видя сильного кандидата на пост министра обороны [полковника Райвиса Мелниса, которого Силиня выдвинула на эту должность вместо ушедшего в отставку министра от «прогрессивной» партии Андриса Спрудиса — ред.], политические деятели выбрали кризис — правительственный кризис»,- отметила она, объясняя решение об отставке.

Это непростое решение, но в данной ситуации оно справедливое, заявила Силиня. «Я ухожу, но не сдаюсь и не ухожу. Обещания, данные народу Латвии, всем, с кем мы защищали европейские ценности на Домской площади, я и «Новое единство» будем продолжать выполнять», — сказала она.

Политик также добавила, что ее приоритеты остаются неизменными – безопасность Латвии, благополучие народа и общее будущее страны.

По словам Силиня, «прогрессивные» политики «давали обещания, которые не смогли выполнить, что является политически неприемлемым поведением в эпоху, когда речь идет о безопасности человека». «Сейчас, как никогда прежде, народу Латвии необходимо чувство безопасности, а не партийные распри, не разногласия или партийная позиция», — подчеркнула ушедшая в отставку премьер-министр.

10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса. Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики беспилотником, сообщила она в соцсети X.

«Министр обороны Андрис Спрудс утратил мое доверие и доверие общества. Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал», – написала премьер.

Инцидент с дроном, произошедший на этой неделе, ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание обеспечить безопасное небо над нашей страной, отметила политик. «Общество доверило отрасли исторически крупнейшее финансирование — почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, требующая конкретных результатов»,- заявила Силиня.

Должность министра была предложена полковнику Райвису Мелнису, и он дал согласие, сообщила политик. «Его опыт службы в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине дают уверенность в том, что оборона страны будет управляться компетентно, целеустремленно и вне предвыборной риторики. Безопасность нашей страны и людей превыше политики», - добавила она.

