Премьер Ирака посетит Анкару для обсуждения сотрудничества с Турцией

Halime Afra Aksoy, Marina Mussa
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
В ходе запланированного на 28 июля визита премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Анкару стороны обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Турцией и Ираком, прежде всего в сферах экономики, водных ресурсов, безопасности и инвестиций.
В заявлении, опубликованном пресс-службой премьер-министра Ирака в соцсети американской компании X, сообщается, что аз-Зейди в сопровождении высокопоставленной делегации отправился в Анкару с официальным визитом.
Отмечается, что в ходе визита в Анкару аз-Зейди проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными представителями турецкой стороны.
Сообщается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами, прежде всего в сферах экономики, водных ресурсов, безопасности и инвестиций, а также региональные вопросы, представляющие общий интерес.
Кроме того, в рамках визита стороны обсудят механизмы реализации действующих двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании, а также рассмотрят вопросы контроля за реализацией и развития совместных инфраструктурных проектов, отвечающих интересам двух соседних стран.