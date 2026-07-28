В ходе визита в Анкару аз-Зейди проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Премьер Ирака посетит Анкару для обсуждения сотрудничества с Турцией В ходе визита в Анкару аз-Зейди проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

В ходе запланированного на 28 июля визита премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Анкару стороны обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Турцией и Ираком, прежде всего в сферах экономики, водных ресурсов, безопасности и инвестиций.

В заявлении, опубликованном пресс-службой премьер-министра Ирака в соцсети американской компании X, сообщается, что аз-Зейди в сопровождении высокопоставленной делегации отправился в Анкару с официальным визитом.

Отмечается, что в ходе визита в Анкару аз-Зейди проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными представителями турецкой стороны.

Сообщается, что на переговорах будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами, прежде всего в сферах экономики, водных ресурсов, безопасности и инвестиций, а также региональные вопросы, представляющие общий интерес.

Кроме того, в рамках визита стороны обсудят механизмы реализации действующих двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании, а также рассмотрят вопросы контроля за реализацией и развития совместных инфраструктурных проектов, отвечающих интересам двух соседних стран.