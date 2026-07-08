Премьер Болгарии и Зеленский обсудили энергетическое сотрудничество на полях саммита НАТО в Анкаре

Dzhanan Mehmed Ismail, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Премьер-министр Болгарии Румен Радев и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который проходит в Анкаре.
Согласно заявлению пресс-службы правительства Болгарии, Радев и Зеленский встретились на полях саммита НАТО.
«Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество в энергетической сфере, а также поставки энергоресурсов, включая природный газ. В ходе встречи также были рассмотрены шаги по диверсификации источников энергии и созданию новых энергетических коридоров в направлении Европы», — говорится в заявлении.