Премьер Болгарии и Зеленский обсудили энергетическое сотрудничество на полях саммита НАТО в Анкаре Румен Радев и президент Украины рассмотрели вопросы поставок энергоресурсов, диверсификации источников и создания новых энергетических коридоров

Премьер-министр Болгарии Румен Радев и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который проходит в Анкаре.

Согласно заявлению пресс-службы правительства Болгарии, Радев и Зеленский встретились на полях саммита НАТО.

«Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество в энергетической сфере, а также поставки энергоресурсов, включая природный газ. В ходе встречи также были рассмотрены шаги по диверсификации источников энергии и созданию новых энергетических коридоров в направлении Европы», — говорится в заявлении.