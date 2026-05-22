Премьер Армении озвучил свое видение будущего страны «через 10-15 лет» Никол Пашинян сделал акцент на мире с Азербайджаном, открытии коммуникаций и экономическом развитии страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос о том, какой он видит Армению через 10-15 лет.

Пашинян затронул эту тему на брифинге 22 мая, отвечая на вопрос журналиста, сообщают армянские СМИ.

«Я представляю себе мирную, суверенную Армению. Я представляю себе подписанное и ратифицированное мирное соглашение с Азербайджаном, завершенную демаркацию границы, открытые дороги. Через 15 лет я представляю себе, что наш валовой внутренний продукт как минимум удвоится в реальном выражении. Другими словами, мы будем демократическим, свободным, независимым, процветающим государством, которое, условно говоря, является перекрестком мира», — сказал Пашинян.

Глава правительства также заявил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

«Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия. С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия - сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением», - сказал политик.

Премьер этом отметил, что и в России, и в Армении «есть много людей, которые желают кризиса в наших отношениях».

При этом Пашинян напомнил, что «еще в 2022 году говорил, что в вопросе Украины Армения - не союзник России».