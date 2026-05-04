Премьер Армении надеется в 2028 году посетить Азербайджан

Никол Пашинян выступил на саммите ЕПС в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что в 2028 году посетит Азербайджан для участия в очередном саммите Европейского политического сообщества.

Об этом глава правительства заявил, выступая на саммите ЕПС в Ереване, передают местные СМИ.

«Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС», - приводятся слова Пашиняна.

Премьер отметил, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов ЕПС.

Комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на нынешнем саммите он акцентировал, что «это первый случай, когда президент Азербайджана принял участие в мероприятии, проводимом в Армении, пусть даже в формате видеоконференции».

Он добавил, что саммиты ЕПС играли важную роль для контактов руководства Армении и Турции.

«Моя первая двусторонняя встреча с президентом Турции состоялась именно на полях первого саммита ЕПС в Праге. А сейчас вице-президент Турции находится здесь (в Ереване) для участия в саммите ЕПС и стал первым вице-президентом Турции, посетившим Армению», - сказал Пашинян.