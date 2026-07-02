Прекращения войны в Украине, стабилизация Сирии и Ирака совпадает со стратегическими целями Турции Отказ в продаже Турции американского вооружения не имеет обоснованного объяснения с точки зрения администрации Трампа, подчеркнул глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие и ответил на вопросы в эфире телеканала CNN Türk.

Министр подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп проявили твердую решимость отменить Закон США о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), в этом направлении уже предприняты необходимые шаги.

Он напомнил, что участие президента США Трампа в саммите НАТО в Анкаре подтверждено: «Это само по себе является важной и позитивной новостью для всего сообщества НАТО. К этому они добавили: „Господин Трамп принимает участие в этом мероприятии, потому что его пригласил господин Эрдоган. Если бы господин Эрдоган не пригласил его, он бы не приехал“. Это стало действительно очень важным стратегическим фактором».

Подчеркнув, что, учитывая нынешние вызовы, конфликты, трудности, сдвиги и перестройки в Альянсе, это уравнение играет жизненно важную роль, Фидан добавил «Здесь, конечно, чрезвычайно важны выработанная нашим президентом на протяжении многих лет концепция глобального лидерства, развитая им сеть отношений и укрепленное им доверие, престиж в глазах людей и тот уровень, которого достигла Турция».

Фидан отметил, что на протяжении многих лет в отношениях с США наблюдались взлеты и падения. В таких сферах, как торговля, экономика, межличностные контакты, образование и технологии, наблюдается очень хороший прогресс.

«В частности, геополитические вопросы… Смена курса американской политики в Сирии, начавшаяся в период президентства (бывшего президента США Барака) Обамы, когда борьба против Башара Асада и его режима внезапно превратилась в борьбу против ДЕАШ, а также политика поддержки YPG представляли угрозу национальной безопасности Турции. Во время второго срока Трампа от этой политики официально отказались. Это устранило самую серьезную проблему в отношениях между двумя странами», - сказал он.

Обратив внимание на то, что политика Трампа в вопросах прекращения войны в Украине, а также стабилизации ситуации в Сирии и Ираке совпадает со стратегическими целями Турции, Фидан продолжил словами: «Важен вопрос обеспечения мира в Ливане. В рамках «Мирного плана для Газы» у нас также была возможность сотрудничать в определенной степени — в вопросе прекращения войны. Когда отношения между Турцией и США действительно находятся на хорошем уровне, это положительно сказывается на стабильности в регионе».

Хакан Фидан подчеркнул, что Турция делает осознанный выбор и ведет переговоры в соответствии со своими целями, отметив при этом, что остаются нерешенные вопросы, такие как санкции CAATSA, которые не удалось урегулировать через Конгресс США.

«Время от времени могут приниматься конкретные решения в отношении Турции, но единственным негативным моментом, имеющим институциональный характер и вызывающим беспокойство, в настоящее время являются санкции CAATSA», — сказал Фидан, обратив внимание на то, что санкции в отношении Турции со стороны многих стран были сняты за последние 3–4 года.

Глава МИД Турции отметил, что большинство этих санкций «носят не юридический, а административный характер»:

«Осталась только эта проблема. И в этом вопросе мы предпринимаем необходимые шаги. Потому что и у нашего президента, и у господина Трампа есть твердая воля к их отмене. В сентябре прошлого года, когда лидеры двух стран встретились в Вашингтоне, они заявили о своей решимости в этом вопросе, и нам, министрам, было дано поручение решить эту проблему. Наш министр обороны и я интенсивно работаем над этим вопросом. Но в целом наши отношения складываются хорошо».

Отвечая на вопрос о том, будут ли сняты санкции CAATSA, Фидан заявил: «Для этого предусмотрены определенные шаги. В этом направлении ведется работа. По мере их реализации общественность и так это увидит».

Глава МИД Турции отметил, что это может произойти в ближайшем будущем: «Ведь выполнение процедур и завершение законодательного процесса в Конгрессе не всегда происходят одновременно. Но с административной точки зрения, с точки зрения политической воли у руководства нет никаких проблем. А как будет развиваться процесс в Конгрессе США — посмотрим».

Динамика отношений между США и Турцией

Отвечая на вопрос о том, является ли вопрос, который Трамп назвал «сюрпризом», связанным с продажей США реактивных двигателей для турецкого истребителя KAAN, Фидан сказал:

«В целом мы ведем серьезную работу по снятию санкций в отношении Турции. В вопросе CAATSA есть юридическая сторона. Но мы провели очень систематическую работу по снятию санкций по другим вопросам. Мы видим и последствия этого вопроса: с одной стороны, дело Halkbank, с другой — снятие препятствий по другим вопросам, о которых просит Турция, и возвращение к более рациональным отношениям».

По его словам, то время как многим странам, не входящим в НАТО и не имеющим столь широкой сферы общих интересов с США, по коммерческим соображениям продаются огромные объемы оружия и боеприпасов. Отказ в продаже Турции не имеет обоснованного объяснения с точки зрения администрации Трампа, Фидан подчеркнул, что в подобных случаях они наблюдают влияние определенных политических настроений, сложившихся на протяжении многих лет в отношении Турции, и что они работают над решением этой проблемы.

Хакан Фидан заявил, что не хочет выступать от имени США по поводу того, что скажет Трамп: «С точки зрения двусторонних отношений между Турцией и США нет ни одного вопроса, который требовал бы ухудшения отношений».

Отметив наличие точек разногласий по региональным вопросам, но подчеркнув, что их также можно обсудить, Фидан продолжил словами: «При наличии столь обширной сферы взаимоотношений, способной приносить пользу обеим сторонам, не развивать её, делать её жертвой политики идентичности и противоположных идеологий — это не то, что пришло бы в голову рациональным игрокам».

На вопрос «Является ли возвращение Турции в программу F-35 реалистичной перспективой?» Фидан ответил: «Здесь нужно провести разграничение. Отмена запрета на продажу F-35, получение уже заказанных самолетов и приобретение последующих партий — если мы, конечно, захотим — и возвращение в программу в качестве одного из партнеров-производителей — это два разных вопроса».

Означив вопрос об отмене запрета на продажу как более простой, Фидан сказал: «Это административное решение. Думаю, это произойдет после принятия закона CAATSA».

Министр указал, что вопрос о возвращении в программу F-35 связан с новым решением, которое консорциум должен будет принять, и напомнил, что в прошлые годы партнеры по консорциуму приняли решение об исключении Турции из программы.

Отвечая на вопрос о том, как удалось снять ограничения в отношениях с западными странами, Фидан отметил, что к этому результату пришли благодаря систематической работе.

«У нашего президента очень сильная политическая харизма и влияние. У Турции огромный потенциал. Наша бюрократия обладает богатым опытом. Вступив в должность министра иностранных дел, он изучил, какие страны и по каким причинам вводили санкции против Турции», - сказал он.

Хакан Фидан отметил, что ограничения, связанные с рынком, вполне понятны, и выразил мнение, что вопрос о Европейской инициативе по безопасности (SAFE) связан именно с рынком.

«Отказ предоставить нам то, за что мы готовы заплатить, — это совсем другой вопрос. Это определенная позиция. И у этой позиции есть свои причины, над этими вопросами ведется методичная работа».

Министр добавил, что некоторые ограничения были сняты в ходе процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а другие — тихо урегулированы другими путями.

Поделившись информацией о том, что они представили перспективу, которая в целом может отвечать интересам обеих сторон, Фидан заявил: «В настоящее время эта проблема устранена со многими странами, включая Канаду, — странами-членами НАТО. Более того, сейчас ведется поиск путей, как продвинуть этот вопрос дальше».

Интересы Турции в условиях меняющейся глобальной обстановки

Отвечая на вопрос о том, как США оценивают роль Турции в регионе и являются ли отношения между двумя странами сбалансированными, Фидан отметил: «В этих отношениях есть как изменчивая, так и постоянная составляющая».

Министр иностранных дел отметил, что постоянной стороной отношений является то, что две страны стоят плечом к плечу в рамках одного альянса безопасности, а изменчивой стороной — изменение интересов стран в регионе и в мире.

«В трансатлантических отношениях меняются интересы Европы, меняются интересы Америки. Внутри Европы ее участники расколоты между собой. В отношениях между Турцией и Америкой наблюдаются аналогичные ситуации», — сказал Фидан, отметив, что это меняется от правительства к правительству и от конъюнктуры к конъюнктуре.

Фидан, привлекая внимание к тому, что все видят, насколько конструктивную и стабилизирующую роль играет Турция по многим вопросам — таким как Украина, Газа, Сирия, Иран, Персидский залив, энергетические маршруты и взаимосвязанность, — продолжил: «Эта роль, по сути, дает множество причин для того, чтобы такая страна, как США, которая в глобальном масштабе берет на себя чрезмерную нагрузку, в определенных вопросах полагалась на таких партнеров, как Турция».

По его словам, каждая страна в рамках своей национальной стратегии определяет место других стран и игроков. Фидан пояснил, что Турция сосредоточена на том, чего она хочет, руководствуясь собственным пониманием национального суверенитета и своей волей.

«Я вижу, что США вступили в новый этап глобальной конкуренции. В вопросах, касающихся Китая, им необходимо провести очень серьезное переосмысление своей политики. Если посмотреть на документ по национальной безопасности, представленный администрацией Трампа, то там фактически содержится радикальное, революционное переосмысление, переоценка всех международных отношений», — указал Фидан, добавив, что США находятся в процессе переосмысления отношений со всеми своими союзниками.

По его мнению, необходимо учитывать ситуацию, складывающуюся для Турции в результате взаимодействия США с другими странами, заявил: «Канада находится в процессе установления очень серьезных стратегических отношений с Турцией и странами того же уровня. Она стремится развивать эти отношения на рациональной основе, используя рациональные инструменты — такие как оборонная промышленность, торговля и т. д. Сейчас речь идет о продвижении соглашения о свободной торговле. Ожидается, что лидеры сделают соответствующее заявление».

Хакан Фидан отметил, что существует значительный потенциал для сотрудничества с Канадой в сфере атомной энергетики, что препятствия в оборонной промышленности устранены и что турецкая община в Канаде становится всё более влиятельной, подчеркнув, что пересмотр отношений между США и Канадой оказывает такое влияние на Турцию.

Поделившись информацией о том, что ведется работа над тем, чтобы отношения с Южной Кореей стали более структурными и устойчивыми, а не ограничивались конкретными целями, Фидан отметил, что Южная Корея также серьезно отреагировала на этот профессиональный подход Турции.

Переговоры, которые пройдут в рамках саммита НАТО

В ответ на вопрос о возможности проведения межделегационных и тет-а-тет встреч между лидерами США и Турции, а также совместной пресс-конференции Фидан заявил, что на повестке дня находится множество вариантов.

Министр Фидан сообщил, что 1 июля в резиденции президента они провели встречу с ответственными лицами по данному вопросу, а президент Эрдоган, которому был представлен отчет о ходе подготовки, дал свои указания,: «У него запланированы двусторонние встречи. Не только с США; приедут представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и других стран. Многие из них хотели бы встретиться с нашим президентом. У нас есть вопросы, которые обсуждаются в Турции. Все хотят продвинуть их, пока есть такая возможность».

Повторив, что президент Эрдоган и Трамп хотят отмены закона CAATSA, Фидан подчеркнул, что они находятся в процессе продвижения этого вопроса.

Война США и Израиля против Ирана

Отвечая на вопрос о посреднической роли Турции в конфликте между США, Израилем и Ираном, Фидан охарактеризовал этот процесс как «напряженный, критический и сопряженный с риском», поскольку он несет в себе угрозу расширения конфликта.

Хакан Фидан, отметив, что в тот период они боролись со временем, чтобы остановить войну, подчеркнул, что в таких ситуациях крайне важно, чтобы голос надежных посредников был услышан обеими сторонами.

Турция на протяжении всего периода напряженности между сторонами неустанно продолжала свои дипломатические усилия. Тот образ надежного, честного партнера, который сформировался благодаря последовательной и дальновидной линии, проводимой президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом) на протяжении многих лет, сыграл здесь очень важную роль».

Министр иностранных дел Хакан Фидан, обратив внимание на то, что посреднические усилия Пакистана, Катара и Турции в этом контексте носят весьма профессиональный и скоординированный характер, отметил: «В российско-украинской войне ситуация никак не сдвигается с мертвой точки, но в американо-иранской войне удалось за столь короткий срок добиться хотя бы перемирия в конфликте, характеризующемся столь высокой интенсивностью. В настоящее время продолжаются основные переговоры по достижению постоянного решения. Надеюсь, что и там удастся чего-то добиться», — сказал он.

Политика Израиля в регионе

На вопрос о влиянии Израиля на переговоры между Ираном и США Фидан ответил: «Израиль, по единодушному определению международного сообщества, является, к сожалению, страной, управляемой безумной бандой, которая, как мы говорим, является «дестабилизирующим фактором» («irritant»), приносящей повсюду нестабильность, угнетение, кровь и массовые убийства».

В международном сообществе в значительной степени сложилось единое мнение относительно характера политики, проводимой Израилем, однако «восприятие Израиля», сформировавшееся на протяжении многих лет, долгое время мешало многим странам увидеть реальную картину.

Отметив, что механизмы принятия политических решений в США имеют чрезвычайно сложную структуру, Фидан сказал: «(США) Все знают, как устроены внутренние политические механизмы. Существуют очень сложные структурные механизмы. (Евреи) Существует манипулятивная система, созданная их усилиями. Человек, вышедший из этой системы, чтобы остаться в ней, должен демонстрировать свою деятельность по достижению определенных целей сионизма, которые являются требованиями этой системы. Это системные проблемы, которые они должны решать между собой».

«Американские политики поддерживают Израиль до тех пор, пока это отвечает их интересам, но этот процесс длится уже так долго, что совпадение интересов с поддержкой Израиля превратилось в признание постоянства».

Отвечая на вопрос о том, являются ли отношения между США и Израилем «договорённой схемой», Фидан продолжил словами:

«Никто не хочет, чтобы продолжалось то, что идет ему во вред. Поэтому я здесь не говорю о сговоре и тому подобном. То есть я не смотрю на ситуацию с этой точки зрения. Если дело идет в его пользу, оно продолжается до определенного момента. Как только оно начинает идти ему во вред, он вынужден выйти из уравнения. Посмотрите, в случае с Ормузским проливом, то есть после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, самой важной практической причиной, позволившей нам здесь достичь перемирия, стало огромное давление, которое международные игроки, включая нас, оказали как на Иран, так и на США из-за ситуации с Ормузским проливом. Ведь это уже начало влиять на энергетику, экономику, продовольственную безопасность и многое другое. Теперь, когда руководство, ощущающее на себе последствия события с таким высоким коэффициентом воздействия, идет на промежуточные выборы, США также говорят: «Я должен это остановить». Потому что и мои союзники требуют этого от меня, и это идет в ущерб моему народу из-за роста цен на энергоносители. Следовательно, здесь нет ничего, кроме возможности оказать влияние на Израиль. Это уже не уравнение Израиля, а вопрос, связанный с собственными интересами США».

Израиль — это проблема не только моя, но и всего мира

Министр Фидан, отметив, что во всем мире — от университетских кампусов до газет — растёт враждебность по отношению к Израилю, заявил: «Эти люди совершают массовые убийства на глазах у всех. На глазах у всех они повсюду играют дестабилизирующую роль. Раньше им удавалось скрывать эту дестабилизирующую роль с помощью одного-двух простых медийных ходов. Теперь же они не могут этого скрыть», — сказал он.

Руководство Тель-Авива находится в поиске нового врага с целью изменить свой подмоченный имидж, Фидан заявил: «Пока Израиль или любой другой игрок противоречит нашим национальным и региональным интересам, у нас нет причин бояться кого-либо, стесняться или отступать. Нам это не составляет труда. Борьба — это наше дело, и в этом нет никаких проблем. В чём проблема? Проблема в том, что Израиль — это проблема не только моя, но и всего мира», — заявил он.

Хакан Фидан, подчеркнув, что Израиль стал общей проблемой не только для Турции, но и для всего международного сообщества, продолжил:

«Эти люди превратились в бремя, которое человечество больше не в силах нести. С их политикой, с их образом мышления человечество не может этого вынести. Совесть человечества не в силах это вынести, политические и экономические системы не в силах это вынести. К какой бы системе вы ни обратились, нет ни одного параметра, который мог бы выдержать этих людей. Поэтому, когда международное сообщество обращается ко мне с вопросом, мы всегда отвечаем: «Почему вы делаете это только моей проблемой?» Возможно, я — единственная страна, которая может громко высказаться против этого, но эта проблема — проблема всех вас. Если вы хотите, чтобы я в одиночку решил проблему, которая касается всех вас, тогда все должны прийти, взять на себя ответственность, занять дипломатическую позицию и ввести необходимые санкции против этих людей».

Напомнив в этой связи о решении Турции приостановить торговлю с Израилем на сумму около 10 миллиардов долларов, Фидан подчеркнул, что этот шаг направлен не столько на непосредственное подрывание экономики Израиля, сколько на то, чтобы послать мощный политический сигнал.

Министр Фидан, обратив внимание на то, что европейские страны впервые в истории ввели ограничения на продажу оружия Израилю, заявил:

«Это происходит впервые. Из-за Холокоста Израиль был как груз на совести Европы, и Израиль до конца этим пользовался. Поэтому к Израилю проявлялась безграничная терпимость. Сейчас мы видим, что эта терпимость исчезла. В отношении радикальных политиков Израиля, особенно за политику, которую они проводят на Западном берегу, теперь вводятся запреты на поездки и выносятся решения об аресте. Международный уголовный суд вынес ордер на арест Нетаньяху и его соратников, то есть человечество, международное сообщество, в какой-то момент действительно делает всё, что в его силах».

Отметив, что и внутри Европейского союза (ЕС) ведутся интенсивные дискуссии о необходимости занятия более жесткой позиции по отношению к Израилю, Хакан Фидан сказал: «Я не думаю, что впредь у них всё будет так легко. Теперь у них уже не будет такой легкой жизни. Они дошли до предела своих возможностей. Израиль сам себе подрезал крылья. Мы все об этом говорим. И Нетаньяху нанес своему народу самый большой ущерб».

Концепция региональной ответственности Турции

Министр отметил, что концепция региональной ответственности, которую Турция отстаивает на протяжении длительного времени, находит всё большее признание, и подчеркнул, что проблемы региона должны решаться странами региона.

Созданная в рамках процесса по Газе контактная группа из восьми стран впервые позволила арабским и неарабским мусульманским странам разработать совместную региональную инициативу, Фидан указал, что общая позиция, продемонстрированная странами региона после событий в Сирии 8 декабря 2024 года, также является успешным примером реализации этого подхода.

Он сообщил, что в рамках «четверки», состоящей из Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана, ведется работа, направленная на развитие отношений между этими странами, укрепление региональной стабильности и совместное решение общих проблем.

Подчеркнув, что эти четыре страны обладают значительным геополитическим весом в разных регионах, Фидан отметил, что все стороны придерживаются общего понимания того, что нуждаются в экономическом развитии, стабильности и региональном мире.

Лидеры стран достигли принципиальной договоренности в этом направлении и поручили министрам иностранных дел продвигать эту работу, сообщив, что «четверка» на сегодняшний день провела четыре заседания в рамках этой инициативы.

В ходе обсуждения также рассматривался вопрос о том, как сформируется новая архитектура безопасности и порядка в регионе в случае достижения постоянного соглашения между США и Ираном, и подчеркнул, что именно Турция первой инициировала эту дискуссию.

Приоритетом для стран региона являются экономическое развитие и благосостояние, однако при этом терроризм, экспансионистская политика Израиля и другие региональные кризисы по-прежнему остаются основными проблемами, порождающими нестабильность.

«Четверка» косвенно представляет не только эти четыре страны, но и другие страны региона, находящиеся в их сферах влияния, Фидан сказал следующее:

«Сам факт того, что эти четыре страны собрались вместе, чтобы обсудить какой-либо вопрос, уже сам по себе представляет собой важный этап с точки зрения политической символики. Я, честно говоря, верю, что этот этап постепенно превратится в механизм, приносящий все более стратегические результаты. Видение нашего президента также направлено в эту сторону, но мы всегда придерживаемся следующего подхода: мы не хотим делать громких заявлений, пока многие вещи не принесут плодов, не дойдут до конца и не завершатся, но работа в этом направлении — наш долг и наша главная цель».

Фидан, обратив внимание на то, что Турция не ограничивает свое понимание региональной ответственности только Ближним Востоком, отметил: «Мы делаем то же самое на Кавказе, реализуя формат «3+3» или сотрудничая с тремя странами. Мы делаем то же самое на Балканах, пытаемся делать то же самое в Африке. Это наш подход ко всем проблемам в стратегических регионах, где мы присутствуем».

Ситуация в НАТО

Министр иностранных дел Турции заявил, что в НАТО США представляют собой отдельную группу, вторую группу составляют страны-члены Европейского союза, а третью — все остальные страны.

«В период, когда эти страны, сталкиваясь с различными угрозами в разных географических регионах, управляют в настоящее время разными процессами экономического развития и находятся в процессе переосмысления отношений друг с другом, важно, чтобы они собрались в Анкаре и предприняли усилия по согласованию различных точек зрения», — сказал Фидан, сообщив, что Анкара станет местом, где будет определена и принята концепция «НАТО 3.0».

Описывая новый этап в истории альянса, Фидан отметил, что система распределения бремени, сформированная со времен Второй мировой войны и действовавшая до 2026 года, больше не является прежней.

«Ситуация меняется: мы меняем систему европейской безопасности, в которой США играли доминирующую роль и несли основную нагрузку. Это не просто решение, навязанное и продиктованное одной только Америкой; это вопрос, по которому страны-участницы единодушно заявляют: „Да, это разумно, нам тоже нужно поступать так же, нам нужно уменьшить зависимость, нам нужно нести свою ношу самостоятельно“, — сказал Фидан, подчеркнув важность вопроса о выделении 5% ВВП на оборонные расходы.

Чрезвычайно важно, чтобы все страны без исключения признали это и в дальнейшем действовали в соответствии с этим, высказал свои соображения по вопросу распределения бремени.

Одной из причин, по которым саммит в Анкаре был назван «историческим», является то, что впервые Форум оборонной промышленности стал частью официальной программы НАТО и впервые был организован в столь широком масштабе, Фидан подчеркнул, что это свидетельствует о том, что оборонная промышленность является одним из основных элементов общих оборонных стратегий.

Безопасность в новый период

Политик подчеркнул, что это имеет чрезвычайное значение с точки зрения изменения стратегии и логики, данный вопрос является одним из основных итогов саммита.

Характер изменений для Турции в новом периоде будет определяться развивающимся процессом, Фидан сказал: «Потому что, как я уже говорил, в настоящее время ведутся политические дискуссии, а практические изменения отстают от них, но в сфере оборонной промышленности откроется огромное поле для сотрудничества — мы это видим, — однако одновременно с этим откроется и поле для серьезной конкуренции. Нам необходимо развивать это сотрудничество и конкуренцию параллельно. С другой стороны, изменится и характер испытаний и угроз. Необходимо действовать с учетом этих изменений», — сказал он.

Подчеркнув важность широкого взгляда на ситуацию, отметил, что даже при сотрудничестве в рамках ЕС всегда возникает вопрос о том, не пытается ли кто-то доминировать, он подчеркнул, что главной проблемой в оборонных стратегиях является абсолютное доверие.

Говоря о том, что когда речь заходит о том, чтобы не передавать безопасность в чужие руки, необходимо самостоятельно развивать всю оборонную мощь, Фидан отметил: «Когда вы говорите: „Давайте в рамках сотрудничества совместно распределим и разделим оборонную нагрузку“, тогда нужно посмотреть, кому и в каком объеме будут предоставлены соответствующие возможности. Сейчас европейские страны, которые на протяжении всей истории вели войны, разрабатывают механизм оборонного сотрудничества в отсутствие США — я не буду вдаваться здесь в подробности, но между ними, то есть в том, о чём они не говорят публично, есть очень много деликатных вопросов», — заявил он.

Фидан заявил, что с точки зрения Турции и президента Эрдогана нет никаких сомнений в их готовности играть активную роль в обеспечении региональной безопасности.

У европейцев есть разные мнения по поводу выработки соответствующей политики, ее преобразования в стратегию и превращения стратегии в применимые тактические меры, а также что они обсуждали этот вопрос с официальными лицами ЕС, Фидан указал, что, помимо Европейской инициативы по безопасности (SAFE), они наблюдают все более протекционистские действия со стороны Европы в таких вопросах, как «Made in Europe».

Описывая подход ЕС в этом вопросе, он отметил, что его положительной стороной является то, что деньги остаются внутри, а отрицательной — снижение конкуренции.

В тех областях, где Европа не применяет протекционизм, она не в состоянии конкурировать с такими игроками, как Китай, и указал, что в долгосрочной перспективе протекционизм может обернуться против нее.

Фидан сообщил, что сказал представителям ЕС о том, что в рамках экономического партнерства с Анкарой может сформироваться рынок с населением в 500 миллионов человек.

Раскрывая подробности по этому поводу, Фидан отметил: «Я полагаю, что в краткосрочной перспективе Европейский Союз сможет защитить определенные секторы с помощью изоляционистской и протекционистской политики, но в долгосрочной перспективе это может оказаться не слишком эффективным. Ведь нет рецепта, как западные экономики смогут конкурировать с Китаем, обладающим потенциалом дешёвого и субсидируемого производства. Сейчас все пытаются справиться с этой ситуацией, партии, пришедшие к власти в результате политических выборов, стараются не отражать это на своём населении, но всё же Европейский Союз остаётся одной из ведущих организаций, способных принимать оптимальные решения в этом вопросе».

Министр Фидан напомнил, что сторона, принимающая решения от имени стран-членов ЕС, не имеет особого отношения к повседневной политике и представляет собой бюрократическую, наднациональную структуру, которая не занимается национальными вопросами и способна смотреть на ситуацию более технократично, холодно и реалистично.

Текущая ситуация в трансатлантических отношениях

Фидан отметил, что в трансатлантических отношениях важно, чтобы администрация США и европейские игроки «не конфликтовали», при этом подчеркнув, что потенциал для конфликтов постоянно присутствует.

Обобщая ход процесса и дискуссии, Фидан обратил внимание на то, что президент Эрдоган воспринимается всеми лидерами как внушающий доверие, надежный и мудрый политик.

По его словам, в последнее время в Европе и на Западе часто говорят, что Турция — единственный взрослый в комнате», подчеркнул важность того, что Турция, взяв на себя эту роль, выступает в качестве участника, постоянно способствующего миру, стабильности, сотрудничеству и умиротворению.

Отметив, что искренние и реалистичные дискуссии между союзниками всегда полезны, Фидан заявил: «Никто не должен скрывать своих мыслей. Пусть они обсуждают вопросы за закрытыми дверями, но когда выходят, пусть продолжают передавать послание о единстве. Мы будем это поощрять. Вся наша стратегия построена на этом».

В ответ на вопрос «Как можно одновременно совершенно непринуждённо вести переговоры с Россией за одним столом и принимать у себя НАТО? Это политика вынужденного баланса? Или результат политики Турции, позволяющей ей вполне адекватно вести диалог со всеми?» Фидан сказал:

«Конечно, верно второе — то, что Турция может вести диалог со всеми, и, что ещё важнее, рассматривает диалог как основное средство. Послушайте, мы всегда говорим: если дипломаты не справляются со своей работой, бремя ложится на плечи военных. Оно ложится на плечи экономики. Зачем идти этим путём, если есть другой, который требует меньших затрат?»

Отметив, что необходимо быть готовым использовать и другие пути, Фидан подчеркнул, что главная лидерская черта президента Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в том, что он «никогда не связывает себя с конкретными методами и ориентируется исключительно на результат».

Фидан отметил, что президент Эрдоган, стремясь к достижению результата, без опасений и колебаний прибегает к дипломатическим средствам и учитывает национальные интересы Турции: «Нет необходимости считать врагом того, кого другие страны считают врагом. Мы — взрослые люди и сами определяем, кто наши друзья, а кто враги. У нас есть определенные альянсы. В рамках НАТО мы являемся союзником».

Поделившись информацией о том, что среди решений, принятых Европой в отношении России, есть те, с которыми Турция согласилась, те, по которым она заняла нейтральную позицию, те, против которых она выступила, и те, по которым она сохранила молчание, Фидан подчеркнул, что при принятии всех этих решений страна руководствовалась национальными интересами.

«Мы ведем переговоры с Россией, у нас есть торговые отношения. У нас очень широкие связи с Ираном, невероятные связи с Европой, связи с НАТО, с Азиатско-Тихоокеанским регионом — со всеми», — отметив, что внутренние противоречия между сторонами ставят Турцию в напряженное положение, однако руководство страны способно с этим справляться, и именно поэтому Турции вновь нужен президент Эрдоган.

То, что лидер снова приходит, остается у власти 20 лет, а спустя 20 лет вновь завоевывает тот же авторитет, особенно в период, когда мы переживаем столь критические времена, — это не простые вещи», — сказал Фидан, отметив, что управление отношениями с противоречивыми игроками — это «искусство».

Визит в Россию

Фидан, отметив, что президент Эрдоган всегда действует в консультации с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул, что для Турции важны такие регионы, где она проводит активную внешнюю политику, как Черноморский бассейн, Кавказ, Центральная Азия, Ближний Восток и Африка.

В случае отсутствия информации о намерениях одной из сторон все планы должны разрабатываться с учетом наихудшего сценария, добавив, что планирование с учетом наихудшего сценария повышает затраты и подпитывает враждебные настроения.

По поводу своей встречи с Путиным Фидан высказал следующие соображения:

«Я присутствую на этой встрече от имени нашего президента. То есть меня принимают, поскольку я передаю послание президента. Я доношу до господина Путина те вопросы, по которым будет выступать президент, и те темы, по которым он дал мне поручения. Мы получаем там ответы и комментарии, а затем, сформулировав собственные выводы, докладываем их нашему президенту. По сути, это диалог между нашим президентом и господином Путиным, который проходит через меня. Так и нужно на это смотреть».

Фидан сообщил, что в ходе встречи был затронут вопрос о том, какую позицию занимают Россия и Путин в связи с последними событиями в российско-украинской войне: «Ведь в последний раз, когда я был там в мае этого года, мы снова долго и подробно обсуждали эту тему. Тогда он изложил свое видение ситуации. Позже мы много общались с его переговорщиками. Теперь нужно снова услышать это из уст господина Путина. Какова наша позиция?».

Он подчеркнул важность позиции России в отношении продолжающегося мирного процесса на Кавказе, а также по вопросам Палестины, Газы, Ливана и Сирии: «У нас, честно говоря, есть здесь свои интересы, и с точки зрения нашей собственной политической позиции важно, какие решения примет господин Путин по определенным вопросам и каким образом он будет их направлять. Есть и другие подобные двусторонние вопросы, и мы подняли их все».

Министр Фидан, комментируя мирный процесс между Россией и Украиной, отметил: «Господин Путин ясно заявил: „Я придерживаюсь той позиции, о которой мы договорились с господином Трампом на Аляске“».

Вопросы Таможенного союза и безвизового режима в отношениях с ЕС

Сообщив, что обсудил множество вопросов с тремя представителями Европейского союза (ЕС), посетившими Турцию, Фидан отметил: «Для них было важно услышать из уст нашего президента, от высшего руководства, о перспективах Турции в Европейском союзе и о том, каковы наши ожидания».

«Таможенный союз необходимо модернизировать и обновить. В этом вопросе обе стороны единодушны, но здесь есть один препятствующий фактор — позиция греко-кипрской стороны. Конечно, при преодолении этого препятствия возникают определенные проблемы. С другой стороны, стоит вопрос о визах. В этом плане нам необходимо предпринять несколько шагов, но до тех пор, пока не будет обеспечен безвизовый режим, необходимо регулировать визовые вопросы в рамках ЕС. Они говорят: «Мы значительно упростили этот процесс, мы хорошо поработали». Но цифры и практика у нас говорят об обратном», — поделился он своим мнением.

В связи с ростом национального дохода в Турции и расширением международного взаимодействия люди все чаще стремятся посещать страны Европы с целью получения образования, ведения торговли, поиска работы, путешествий и знакомства с искусством, европейские страны все больше централизуют свою визовую политику.

Количество заявок на визы из Турции в Европу растет с каждым годом: «Показатели одобрения и отказа практически такие же, как и во всем мире. У нас тоже».

Подчеркнув, что они стремятся к отмене визового режима при въезде в ЕС, Фидан заявил: «В этом вопросе нам также предстоит сделать несколько шагов. Мы работаем над этим».

Осталось решить 5–6 вопросов, связанных с законодательством ЕС: «Существует также платформа, которую координирует (вице-президент) Джевдет-бей. Мы получили одобрение на это от нашего президента. Постараемся воплотить это в жизнь. Для этого необходимо, чтобы парламент принял некоторые законы».

Хакан Фидан, отметив определенное оживление в отношениях между Турцией и институтами ЕС, продолжил словами: «Для достижения более значимых конкретных стратегических результатов ЕС должен принять некоторые решения внутри своей структуры. В Турции нет проблемы с намерениями и волей. ЕС необходимо решить ряд вопросов, связанных с достижением консенсуса внутри своей структуры».

Турция должна уделять вопросу FETÖ самое пристальное внимание

В преддверии 10-й годовщины Дня демократии и национального единства 15 июля, отвечая на вопрос о том, следует ли Турции по-прежнему проявлять бдительность в отношении угрозы со стороны террористической организации Фетуллаха (FETÖ), Фидан отметил следующее:

«Турция должна уделять этому вопросу самое пристальное внимание. Потому что руководство, пришедшее на смену основателю организации после его смерти, не отказалось от своих целей и действий в отношении Турции. Операции, направленные против турецкого государства и тех, кто им управляет, продолжаются. Сохраняется и их сотрудничество с иностранными силами. Мы не видим здесь никаких заявлений в духе: «Мы раскаялись, сожалеем, отказываемся от своих действий и враждебности по отношению к Турции и теперь возвращаемся к нормальной жизни»».

Фидан, обратив внимание на то, что FETÖ продолжает искать способы реорганизации, добавил: «Конечно, у них нет сил в государственных структурах, но с того места, где они находятся, поиски ответов на вопрос „что я могу сделать?“ по-прежнему продолжаются. В то время как даже PKK заявила: «Я больше не буду вести вооруженную борьбу в Турции», а FETÖ по-прежнему придерживается позиции «Я буду продолжать бороться с Турцией», это, конечно же, подчеркивает необходимость того, чтобы государство рассматривало эту угрозу как приоритет национальной безопасности. То есть все силовые структуры должны действовать в соответствии с этим».

Оценивая позицию союзников по НАТО в отношении террористических организаций, Фидан подчеркнул, что отношения между некоторыми странами и террористическими организациями возникли не случайно, а сформировались с течением времени и точно так же со временем прекратятся.

Фидан выразил мнение, что эти связи являются результатом определенных процессов: «Связь между террористической организацией и этими странами не возникла и не укрепилась сама по себе, и исчезнет она также не сама по себе. Эти процессы существуют, и, дай Бог, мы будем ими управлять».

В прошлом FETÖ проникала в государственные учреждения и вела там свою деятельность, однако сегодня она не обладает такими же возможностями, и добавил: «Раньше у них были свои люди в судебной системе, в полиции, в армии, и они занимались определенными вещами. А что они делают сейчас? Сейчас их в основном используют для проведения психологических операций».

Отметив, что спецслужбы внимательно следят за деятельностью этой организации, Фидан заявил: «Организация не отказалась от своей деятельности, направленной против Турции, и от работы с рядовыми членами. То есть здесь нет никакого раскаяния, никакого возврата, никаких попыток добиться прощения — ничего подобного: „Мы совершили ошибку, неправильно поняли религию, предали общество, не смогли понять намерения наших лидеров“. То есть их позиция по отношению к государству и обществу остаётся такой же, какой она была в тот период, и на данный момент».

Интенсивная дипломатическая активность Турции

Интенсивная дипломатическая активность, которую он вел в последнее время, является отражением концепции «внешней политики на 360 градусов», которой Турция следует в глобальном масштабе, и заявил, что Анкара ведет активную дипломатию в широком спектре вопросов — от безопасности до торговли, от технологий до региональной стабильности.

Фидан сообщил, что Анкара ведет многосторонние дипломатические контакты с целью укрепления безопасности Турции и расширения внешней торговли, и подчеркнул, что в последние годы развитие внешней торговли приобрело стратегическое значение с точки зрения благосостояния и занятости населения Турции.

Обратив внимание на то, что международная обстановка постоянно меняется, Фидан отметил, что в связи с этим Турция вынуждена регулярно обновлять свои отношения с ключевыми странами и пересматривать их с учетом новых условий.

Анкара продолжит поддерживать контакты с Южной Кореей в целях развития сотрудничества в области искусственного интеллекта и атомной энергетики, а также с Канадой, Россией, Египтом, Индонезией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона в различных сферах, и добавил, что они также установили тесные отношения с новым правительством Бангладеш.

Он подчеркнул, что Бангладеш спустя долгие годы вновь стал активным игроком на международной арене, упомянул о том, что при поддержке Турции Бангладеш победил на выборах председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Если бы они не победили, председателем стал бы представитель греко-кипрской части острова. Можете себе это представить? Дипломатические усилия, предпринятые в данном случае, важны с точки зрения безопасности, развития торговли, продвижения интересов наших партнеров, обеспечения мира и порядка», — резюмировал глава МИД Турции Хакан Фидан.