Президент Эрдоган: 15 июля — великая победа демократии, вписанная золотыми буквами в историю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал 15 июля 2016 года, когда была пресечена попытка государственного переворота, организованная террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ), великой победой демократии.

Глава государства подготовил статью под заголовком «15 июля: Декларация независимости века Турции» по случаю Дня демократии и национального единства, отмечаемого 15 июля.

«15 июля — это не просто ночь, когда была пресечена вероломная попытка переворота. Это великая победа демократии, золотыми буквами вписанная в историю, когда наш народ ценой собственной жизни отстоял свою волю, демократию и независимость», — отметил турецкий лидер.

Глава государства напомнил, что прошло ровно десять лет с той роковой ночи, когда великий народ, изменивший ход истории, ценой собственной жизни боролся за свою независимость и будущее. «В ту ночь наш благородный народ преподал один из величайших уроков истории империалистам, покусившимся на оккупацию нашей родины, и их пособникам — точно так же, как это было во время Национально-освободительной борьбы», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что в ночь попытки переворота турецкий народ продемонстрировал на улицах и площадях ту же решимость, что и участники битвы при Малазгирте тысячу лет назад, а также те, кто пятьсот лет назад участвовал в завоевании Стамбула, воплощая мечту султана Мехмеда II. «Как сказал поэт: Величие наших предков известно миру. Не думай, что природа изменится — эта кровь все та же кровь!» — подчеркнул турецкий лидер.

Народ сам отстоял свою независимость и свое будущее

В своей статье Эрдоган подчеркнул, что призыв к гражданам выйти на площади и в аэропорты ради защиты национальной воли перед лицом вероломной попытки переворота, организованной обезумевшей террористической организацией, стал проявлением веры в демократическую зрелость, прозорливость и мужество благородного народа.

«Мы поставили перед собой цель вновь возвысить девиз «Независимость или смерть!» — одно из священнейших наследий, оставленных нам предками. И наш народ, словно вышедший из глубин истории, незамедлительно откликнулся на этот призыв, не щадя ни жизни, ни души. Слава Всевышнему, наш народ оправдал это доверие — он сам отстоял свою независимость и свое будущее. В ту ночь наш народ разбил оковы, которыми хотели сковать его волю, сорвал цепи опеки и предательства и шаг за шагом сокрушил преграды на пути Турции», — говорится в статье.

Глава государства напомнил, что в ночь с 15 на 16 июля в Турции погибли 253 человека, более двух тысяч получили ранения. «Каждая из этих цифр — отдельный символ самоотверженности, мужества и героизма, проявленных во имя защиты родины, флага и национальной воли», — отметил президент.

Мы искоренили FETÖ

Президент Эрдоган отметил, что за прошедшие десять лет власти Турции вели решительную борьбу с кровавой террористической организацией FETÖ как внутри страны, так и на международной арене.

«Очистить государство от этой раковой клетки, проникшей в его недра, и привлечь виновных к ответственности перед правосудием было нашим величайшим долгом перед мучениками, добровольно пожертвовавшими своими жизнями. Мы искоренили FETÖ во всех сферах — от бюрократии до армии, от судебной системы до делового мира», — подчеркнул глава государства.

При этом, по его словам, необходимо помнить одну простую истину: произошедшее — это не борьба, которая началась и закончилась десять лет назад. «Единственный способ предотвратить новое проникновение FETÖ и подобных ей коварных структур в наше государство и общество — всегда хранить дух 15 июля и передавать это сознание будущим поколениям», — подчеркивается в статье.

Величайшая сила этого народа — его единство и сплоченность

Президент Эрдоган отметил, что спустя десять лет после вероломной попытки переворота боль остается такой же острой, как и в первый день.

«Тем не менее мы продолжаем борьбу с FETÖ и всеми подобными террористическими очагами с той же решимостью и настойчивостью. Спустя десять лет Турция стала гораздо сильнее, гораздо решительнее и сплоченнее. Пусть никто не сомневается, что пока дух 15 июля жив на этой земле, коварные планы предателей и грязные игры стоящих за ними глобальных сценаристов никогда не найдут отклика», — подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства пожелал упокоения душам жертв попытки государственного переворота, которые ценой собственной жизни защитили наследие предков, а также пожелал здоровья, благополучия и долгих лет жизни всем, кто получил ранения в ту ночь. «Да не допустит Всевышний, чтобы наш благородный народ, чье славное прошлое соткано из побед, вновь пережил подобное предательство, как 15 июля. Величайшая сила этого народа — его единство, сплоченность и вековое братство, закаленное общими радостями и испытаниями на протяжении тысячи лет. Да хранит Всевышний наше единство, сплоченность и братство», — добавил президент.

