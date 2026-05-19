Президент Эрдоган: Эскалация в регионе актуализировала стратегическую важность отношений Турции и ЕС Состоялся телефонный разговор президента Турции и главы Еврокомиссии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при Администрации президента Турции, опубликованном в соцсети турецкой платформы NSosyal.

В ходе беседы затронуты вопросы отношений между Турцией и ЕС, а также региональные и международные события.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за соблюдение перемирия и обеспечение мира в регионе, а также за скорейшее открытие Ормузского пролива.

Глава государства отметил, что Израиль стремится к продолжению конфликтов в регионе и по-прежнему нарушает международное право, в том число посредством актов пиратства. Турецкий лидер подчеркнул необходимость усиления международного давления на Израиль.

Одной из центральных тем переговоров стало укрепление экономической интеграции Турции и ЕС и урегулирование стоящих на двусторонней повестке вопросов.

Президент Эрдоган заявил, что эскалация в регионе вновь акцентировала стратегическую важность отношений между Турцией и ЕС. Глава государства указал на целесообразность участия Анкары в инициативах европейской стратегии безопасности, необходимость обновления Таможенного союза Турции и ЕС, а также на ключевое значение развития всестороннего сотрудничества между Анкарой и Брюсселем.