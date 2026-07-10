Президент Эрдоган: Турция становится одним из полюсов новой системы международной безопасности

На фоне радикальной трансформации парадигмы международной безопасности Турция последовательно укрепляет свои позиции на международной арене, продвигаясь по пути становления одним из полюсов формирующейся новой мировой системы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам штаба Национального университета обороны.

Глава государства также отметил, что характер современных конфликтов существенно изменился. «Сегодня войны ведутся не только на полях сражений, но и посредством кибератак и дезинформационных кампаний», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент акцентировал, что в условиях меняющейся архитектуры глобальной безопасности Турция продолжит укреплять свой оборонный потенциал и проводить самостоятельную политику, направленную на обеспечение защитф национальных интересов. «Турция не может доверить собственную безопасность кому-либо», - заявил политик, добавив, что Анкара «никогда не пойдет на уступки в вопросах национальной безопасности».