Президент Эрдоган: Турция «создает историю» в оборонной промышленности и сосредоточена на своих долгосрочных целях Турция противодействует попыткам изменить облик региона с помощью продолжающихся конфликтов - заявил глава государства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 1 июня, что Турция противодействует попыткам изменить облик региона с помощью продолжающихся конфликтов, одновременно продолжая укреплять свою оборонную промышленность.

Выступая после заседания кабинета министров в столице Анкаре, Эрдоган отметил, что предпринимаются попытки повлиять на развитие событий в регионе с помощью «кровопролития и слёз» в Газе, Ливане, Судане и Йемене, добавив, что Турция принимает меры, чтобы сорвать такие «игры».

По словам главы государства, Турция «создает историю» в оборонной промышленности и по-прежнему сосредоточена на своих долгосрочных целях в условиях того, что он охарактеризовал как период крупных региональных и глобальных изменений.

«Как правительство и альянс, мы осознаем, что взяли на себя историческую ответственность в период исторических преобразований. У нас нет времени на ссоры или полемику», — сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Стамбул останется турецким и мусульманским городом, несмотря на то, что он назвал сопротивлением со стороны «остатков Византии».

Подчеркнув важность национального единства, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь держаться вместе, становиться сильнее и двигаться вперед как единая нация.