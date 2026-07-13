Глава государства отметил, что в то время, когда «старый порядок находится в реанимации, а новая система переживает трансформацию», Анкара стала центром мировой дипломатии

Президент Эрдоган: Турция сделает всё возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, подобной геноциду в Сребренице Глава государства отметил, что в то время, когда «старый порядок находится в реанимации, а новая система переживает трансформацию», Анкара стала центром мировой дипломатии

ПрезидентТурции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров в Анкаре выступил с заявлениями.

Комментируя саммит лидеров НАТО, президент заявил: «Анкара, приняв у себя этот исторический саммит и добившись на нем исторического успеха, как никогда ранее повысила свой вес на международной арене. Этот случай подтвердил, что Анкара теперь является городом мирового значения».

Отметив, что на заседании, помимо саммита лидеров НАТО в Анкаре, были обсуждены текущие события в регионе, Эрдоган выразил надежду, что принятые решения будут иметь положительные результаты.

Напомнив, что в этом году исполняется 31 год со дня геноцида в Сребренице, который остается чёрной страницей в истории человечества, прежде всего в истории Европы, Эрдоган продолжил словами:

«В этом году в памятных мероприятиях от имени нашей страны приняла участие министр по делам семьи и социальных услуг. Пока наши боснийские братья и сёстры чтили память своих детей, убитых в Сребренице, мы здесь молились за них. Мы вновь вспомнили те дни, полные скорби и позора. Конечно, не менее болезненным, чем сама война тех дней, было то, что народ Боснии и Герцеговины остался один на один со своими бедами.

Западные страны и организации ограничились лишь наблюдением издалека за попыткой этнической чистки, происходившей в самом сердце Европы. Силы ООН по защите, направленные в регион с целью защиты мирного населения, не смогли защитить даже самих себя, а города, объявленные безопасными зонами, стали ареной массовых убийств, о которых мы с позором вспоминаем даже сегодня. Было убито 8 372 боснийцев, среди которых были дети, женщины и пожилые люди. Несмотря на то, что прошло ровно 31 год, раны, нанесенные геноцидом в Сребренице, до сих пор кровоточат в наших сердцах».

С каждым массовым захоронением, с каждым опознанным телом погибшего в наших сердцах разгорается новый огонь. В 31-ю годовщину трагедии в Сребренице мы вновь с благодарностью вспоминаем погибших и молимся, чтобы их души обрели покой. Турция делает всё, что в её силах, чтобы подобные трагедии не повторились. Мы будем и впредь работать над тем, чтобы Босния и Герцеговина стала стабильной и процветающей страной, где в мире сосуществуют представители разных вероисповеданий, культур и этнических групп. Сегодня я ещё раз заявляю, что Турция и турецкий народ всегда будут поддерживать Боснию и Герцеговину».

«Мы будем с благодарностью помнить его»

Эрдоган, выразив надежду на милость Всевышнего в отношении скончавшегося вчера бывшего эмира Катара шейха Хамеда бин Халифа Аль Сани, передал свои соболезнования дружественному и братскому народу Катара в лице эмира Катара шейха Тамима бин Хамеда Аль Сани.

Подчеркнув, что шейх Хамед бин Халифа Аль Сани благодаря своему дальновидному руководству внес огромный вклад в то, что Катар достиг сегодняшних успехов.

«Он был совестливым, мужественным и искренним мусульманином, который внимательно следил за проблемами исламского мира, в первую очередь за делом Палестины, и спешил перевязать любую кровоточащую рану, где бы она ни была. Ни я лично, ни Турция как страна никогда не забудем его уникальный вклад в укрепление отношений между Турцией и Катаром и будем с благодарностью помнить его. Да дарует Всевышний ему, место в раю», — сказал он.

«Мы приняли в Анкаре 4 800 гостей»

Президент Эрдоган, отметив, что 7–8 июля в Турции успешно прошел 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО, заявил:

«В саммите, организованном нами в Президентском комплексе, приняли участие 32 главы государств и правительств стран-членов альянса. Несмотря на различные заявления, прозвучавшие перед саммитом, все лидеры, включая президента США Дональда Трампа, лично откликнулись на наше приглашение. Помимо лидеров, мы приняли в Анкаре около 100 министров, 1000 делегатов, а также 4 800 высокопоставленных дипломатов, представителей международных организаций и приглашенных гостей. Помимо стран-союзниц, в саммите на уровне глав государств или министров приняли участие Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и Австралия — партнеры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Катар, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты — партнеры по Стамбульской инициативе сотрудничества. 8 июля в Анкару с двусторонними визитами прибыли президент Украины господин Зеленский и президент Сирии Ахмед Шараа».

«Мы восстановили и ввели в эксплуатацию военный аэропорт Этимесгут»

Эрдоган, отметил, что за 36-м саммитом глав государств и правительств НАТО следили более 2 500 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

«Прежде всего, я должен особо подчеркнуть следующий момент. Саммиты НАТО — это международные встречи, на которых безопасность обеспечивается на самом высоком уровне и где не допускается ни малейшей халатности, ни малейшей невнимательности. Что касается мер безопасности, мы тоже не оставили ничего на волю случая. Совместно с нашими правоохранительными, разведывательными и судебными органами мы обеспечили принятие всех необходимых мер в разумных пределах. Необходимая информация была доведена до сведения общественности за несколько недель до мероприятия. Выявленные недостатки в инфраструктуре были своевременно устранены благодаря интенсивной работе. Для проведения этих работ мы мобилизовали не только наши министерства и администрацию губернатора, но и органы местного самоуправления. Мы вновь ввели в эксплуатацию военный аэропорт Этимешгут, чтобы как разгрузить аэропорт Эсенбога от авиа- и пассажиропотока, так и использовать его для официальных визитов. Таким образом, мы обогатили нашу столицу ещё одним современным аэропортом с подъездными дорогами, подвесным мостом и государственной резиденцией для гостей. Желаю, чтобы аэропорт Анкары вновь принёс нашему городу благополучие и удачу», - подчеркнул президент.

«Было официально подтверждено, что Анкара является мировым городом»

Отметив, что на протяжении всего саммита они уделяли особое внимание поддержанию тонкого баланса между вопросами безопасности, транспорта, торговли, общественного порядка и обеспечения нормальной городской жизни, Эрдоган продолжил словами.

«Тем не менее я благодарю всех жителей Анкары, чья повседневная жизнь была затронута проведением саммита, за их терпение и понимание. Анкара, приняв у себя исторический саммит и добившись исторического успеха, как никогда ранее повысила свою видимость на международной арене. По этому случаю было подтверждено, что Анкара теперь является мировым городом. Я полагаю, что последствия этого мы увидим, в частности, в сфере туризма. В этом году мы с воодушевлением отпразднуем в Анкаре 103-ю годовщину нашей Республики вместе с нашими братьями из тюркского мира. Мы продемонстрируем такой же успех и на 13-м саммите Организации тюркских государств, который состоится 29–30 октября».