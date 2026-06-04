Президент Турции выступил на совместной пресс-конференции с президентом Нигера Абдуррахманом Тчиани

Президент Эрдоган: Турция развивает равноправное сотрудничество с Африкой Президент Турции выступил на совместной пресс-конференции с президентом Нигера Абдуррахманом Тчиани

Турция продолжает развивать отношения с африканскими странами на основе принципов равноправного партнерства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Нигера Абдуррахманом Тчиани в Анкаре.

Турецкий лидер также заявил о поддержке Анкарой стран Африки в борьбе против террористических организаций, создающих нестабильность на континенте, особенно в регионе Сахель.

«Мы поддерживаем дружественные и братские страны Африки в их борьбе против террористических организаций, создающих нестабильность на континенте, особенно в регионе Сахель»,-сказал, в частности, глава государства.