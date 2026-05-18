Президент Эрдоган: Турция продолжит поддерживать крымских татар

Турция будет и впредь поддерживать крымских татар и защищать их права на международной арене.

Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенном по случаю 82-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

«Мы со скорбью вспоминаем огромные потери, понесенные нашими тюркскими братьями -крымскими татарами, которые были изгнаны со своей родины 82 года назад, и возносим молитвы к Всевышнему о милосердии к нашим соотечественникам, погибшим в ходе депортации. От всего сердца разделяю боль всех наших крымских братьев и выражаю им глубочайшие соболезнования. Турция и турецкий народ будут и впредь поддерживать наших крымских братьев и защищать их права на международной арене»,-говорится в послании.