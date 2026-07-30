Президент Эрдоган: Турция продолжит оказывать Ливану гуманитарную и техническую помощь Анкара внимательно следит за дипломатическими инициативами, предпринятыми с целью положить конец этим нападениям и оккупации - заявил президент Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи один на один с президентом Ливана Жозефом Ауном в Анкаре.

Глава государства заявил, что Турция будет и впредь оказывать поддержку в укреплении институционального потенциала Ливана.

«Мы продолжим оказывать Ливану гуманитарную и техническую помощь», - добавил он.

Эрдоган выразил большое удовлетворение приёмом президента Ливана Авна в Турции и поблагодарил его за этот визит на уровне главы государства, состоявшийся впервые за 17 лет.

Отметив, что президент Аун также является очень опытным военным, Эрдоган подчеркнул, что считает избрание его президентом в начале года очень важным с точки зрения обеспечения безопасности в Ливане и пожелал ему успехов на новом посту.

Турция по-прежнему решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ливана

Эрдоган напомнил, что 10 июля принимал в Стамбуле премьер-министра Ливана Неввафа Салама. А в ходе этой встречи с президентом мы подробно обсудили отношения между двумя странами: «Сегодня мы также обсудили с господином Ауном региональные события, в частности в свете продолжающейся израильской оккупации юга Ливана. Мы по-прежнему решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность дружественного и братского Ливана, с которым нас связывают прочные узы».

Президент Эрдоган отметил, что Ливан — братская страна, которая на протяжении многих лет несла наибольший ущерб, будучи ареной соперничества и конфликтов между некоторыми силами в регионе. Он пояснил, что в этом контексте Ливан является одной из тех стран, которые больше всего выиграют от атмосферы стабильности, мира и сотрудничества на Ближнем Востоке, к которой они стремились с самого начала.

Президент обратил внимание на то, что Анкара внимательно следит за последними дипломатическими инициативами в регионе.

«Турция проанализировала, каким образом мы могли бы способствовать реализации этих инициатив. Мы рассмотрели возможности дальнейшего развития наших двусторонних отношений в различных сферах. В этой связи мы будем продолжать оказывать поддержку в укреплении институционального потенциала Ливана», - сказал он.

По его словам, Турция продолжит оказывать Ливану гуманитарную и техническую помощь: «Кроме того, мы считаем, что дальнейшее укрепление развивающегося диалога между Ливаном и Сирией будет полезно для обеих стран. Мы готовы внести необходимый вклад в укрепление отношений между этими двумя странами, имеющими сложное прошлое. Завершение мандата Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL), дислоцированных на юге Ливана, станет важным событием. После вывода нынешних международных сил мы, как Турция, хотим принять участие во всех инициативах, которые будут предприняты для поддержания безопасности в регионе и обеспечения суверенитета Ливана. Разумеется, в контексте безопасности наша поддержка Вооруженных сил Ливана также будет продолжаться».

Турция с самого первого дня была одной из стран, продемонстрировавших наиболее решительную реакцию на агрессию

Подчеркнув, что с 2 марта 2026 года, когда начались израильские нападения на Ливан, погибло более 4 300 ливанцев, более 2 000 получили ранения, а 1 миллион человек были вынуждены покинуть свои дома и родные места, Эрдоган продолжил словами:

«Здесь я ещё раз выражаю соболезнования народу Ливана в лице уважаемого президента и желаю скорейшего выздоровления раненым. Турция с самого первого дня была одной из стран, продемонстрировавших наиболее решительную реакцию на эти атаки. Мы также продолжали поднимать вопрос о преступлениях против человечности, совершаемых Израилем, в ходе этого процесса. Мы внимательно следим за дипломатическими инициативами, предпринятыми с целью положить конец этим нападениям и оккупации».

Президент в конце своего выступления подчеркнул, что Турция готова оказать всю возможную поддержку в контексте восстановления Южного Ливана, который сильно пострадал от израильских нападений».