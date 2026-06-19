Президент Эрдоган: Турция продолжит вносить вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе Турецкий лидер обсудил ситуацию в регионе с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонга обсудили двухсторонние отношения в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщили в Управлении по коммуникациям администрации президента Турции в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

В ходе встречи стороны обсудили турецко-сингапурские отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Турции подчеркнул важность углубления сотрудничества между Турцией и Сингапуром. Глава государства заявил, что стороны будут прилагать усилия для развития отношений во многих сферах, прежде всего в оборонной промышленности, логистике, авиации, морском деле и финансах.

Эрдоган также отметил, что Турция ведет интенсивную дипломатическую работу для достижения прочного мира между Ираном и США, придает важное значение обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе и продолжит вносить посильный вклад в этот процесс совместно с братскими странами.