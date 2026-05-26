Президенты Турции и Ирана обсудили двусторонние отношения между, а также региональные и глобальные вопросы

Президент Эрдоган: Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Согласно информации, опубликованной в социальной сети Управлением коммуникаций администрации президента Турции, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган заявил, что из-за конфликта в регионе они с грустью встречают праздник, но верит, что иранский народ преодолеет эти трудные времена и обретет благополучие.

Глава государства отметил, что Турция вместе с братскими странами прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности. По его словам, Турция будет продолжать оказывать всяческую поддержку для достижения положительных результатов переговоров.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Пезешкиана с праздником Курбан-байрам.