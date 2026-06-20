Анкара предпринимает тщательно продуманные усилия в координации с другими прибрежными государствами для обеспечения и поддержания безопасности в Черном море - заявил президент Турции

Президент Эрдоган: Турция придает большое значение укреплению сотрудничества с Румынией Анкара предпринимает тщательно продуманные усилия в координации с другими прибрежными государствами для обеспечения и поддержания безопасности в Черном море - заявил президент Турции

В субботу, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле со своим румынским коллегой Никушором Даном.



Встреча состоялась в штабе Стамбульской верфи после передачи патрульного судна TCG Akhisar/OPV «CAm. Roman» командованию ВМС Румынии, сообщила администрация президента в социальной сети американской компании X.



По данным Управления коммуникаций президента Турции, Эрдоган и Дан обсудили двусторонние отношения между Турцией и Румынией, а также региональные и глобальные события.



В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение укреплению сотрудничества с Румынией во многих сферах, в частности в области торговли, обороны и безопасности, и будет продолжать предпринимать шаги по дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества между Турцией и Румынией по вопросам, связанным с Черным морем, отметив, что Анкара предпринимает тщательно продуманные усилия в координации с другими прибрежными государствами для обеспечения и поддержания безопасности в Черном море.



Глава государства также заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы позитивная динамика в направлении установления мира в Иране способствовала также прекращению войны между Россией и Украиной.



На закрытом заседании также присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр внутренних дел Мустафа Чифтчи, начальник Генерального штаба ВС Турции генерал Сельчук Байрактароглу, директор управления коммуникаций Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам безопасности и внешней политики посол Акиф Чагатай Кылыч.