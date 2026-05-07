Президент Эрдоган: Турция полна решимости развивать сотрудничество с Алжиром во многих стратегических областях Турция и Алжир придерживаются общей позиции в отношении прекращения спирали насилия, которая представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе - подчеркнул президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после проведения встречи один на один с президентом Алжира Абдельмеджидом Теббуном и участия в заседании Совета по стратегическим вопросам высокого уровня президентском комплексе в Анкаре, принял участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции.

Глава государства еще раз приветствовал высокого гостя и выразил благодарность за визит.

Эрдоган в своем выступлении отметил высокий уровень отношений между странами, подчеркнув прочные связи между Турцией и Алжиром.

«Мы полны решимости развивать сотрудничество с Алжиром, одним из наших крупнейших торговых партнеров на африканском континенте, во многих стратегических областях, в первую очередь в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта и сельского хозяйства», - заявил он.

Президент, выразил удовлетворение тем, что принимает Теббуна и его делегацию в Анкаре: «Прежде всего, по случаю завтрашней годовщины резни в Сетифе и Гельме, где 81 год назад погибли тысячи наших алжирских братьев, я приношу молитвы Всевышнему о милости к всем нашим братьям, отдавших жизнь за независимость Алжира. В последний раз мы с президентом Теббуном встречались 21 ноября 2023 года в Алжире, где приняли решение, выводящее механизм нашего Совета по сотрудничеству на новый уровень, и объявили о создании Совета по стратегическому сотрудничеству высокого уровня. Сегодня мы вместе с ним председательствовали на первом заседании Совета по стратегическому сотрудничеству Турции и Алжира».

Он отметил, что по итогам переговоров приняты решения, которые позволят вывести турецко-алжирское братство на новый уровень.

«Движущей силой турецко-алжирских отношений являются взаимное уважение и любовь, коренящиеся в нашей общей истории. Этот дух солидарности мы видим сегодня не только в наших двусторонних отношениях, но и в нашей общей позиции по многим международным вопросам. Мы полны решимости развивать наше сотрудничество с Алжиром, одним из наших крупнейших торговых партнеров на африканском континенте, во многих стратегических областях, в первую очередь в энергетике, горнодобывающей промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Мы активизировали наши усилия для достижения поставленной на 2023 год цели по увеличению объема торговли до 10 миллиардов долларов. Более 1600 наших компаний в Алжире, с инвестициями в размере 8 миллиардов долларов, реализуют важные проекты и инвестиции в таких областях, как промышленность, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, фармацевтическая промышленность и инфраструктура», - отметил он.

Эрдоган напомнил, что на бизнес-форуме, организованном в Анкаре, собрались представители нашего частного сектора.

«Стороны обсудили новые возможности для сотрудничества. Надеемся, что в ближайшем будущем, работая вместе, мы добавим новые проекты к уже существующим взаимным инвестициям и партнерствам в частном секторе», - добавил президент.

Турция готова внести свой вклад в процветание сельского хозяйства Алжира

Обращая внимание на то, что война в регионе, начавшаяся по вине Израиля, продолжает оказывать негативное влияние, в частности, на энергетические рынки, Эрдоган продолжил: «Турция уже много лет назад наладила и развивала с Алжиром надежное, стабильное и устойчивое сотрудничество в сфере энергетики. На данном этапе мы с каждым днем укрепляем наше долгосрочное сотрудничество в области обеспечения безопасности энергоснабжения, в первую очередь в сфере природного газа».

По его словам, стороны считают необходимым оценить возможности партнерства в сферах возобновляемой энергетики и новых технологий: «Мы также намерены реализовать потенциал сотрудничества в горнодобывающей отрасли посредством совместных инвестиций и взаимного обмена опытом. В сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, ставшей одной из наиболее актуальных проблем современности, мы готовы внести вклад в развитие сельскохозяйственного сектора Алжира. Мы верим, что сотрудничество в сфере оборонной промышленности будет способствовать укреплению безопасности как наших стран, так и всего региона. Мы также придаем большое значение открытию культурных центров на территории обеих стран, что укрепит узы братства между нами».

У нас общие позиции

Президент Эрдоган отметил, что обменялся мнениями с президентом Теббуном по региональным и международным вопросам.

«Я с удовлетворением констатирую, что у нас с Алжиром схожие подходы к ключевым вопросам, касающимся Африки и нашего региона. Мы являемся одними из самых решительных сторонников решения создания двух государств в Палестине. 15 ноября 1988 года в Алжире было провозглашено создание Государства Палестина. Мы с признательностью оценили поддержку, оказанную Алжиром делу Палестины в течение последних двух лет, когда он был членом Совета Безопасности ООН. Агрессия Израиля в Газе, на Западном берегу и в Ливане еще раз показала, что основной проблемой безопасности в нашем регионе является экспансионистская и беззаконная политика нынешнего правительства», - продолжил Эрдоган.

Он отметил, что в соответствии с пониманием региональной ответственности стороны придают большое значение укреплению безопасности и стабильности в Сирии.

«Мы будем решительно продолжать вносить свой вклад в восстановление Сирии. Турция и Алжир придерживаются общей позиции в отношении прекращения спирали насилия, которая представляет серьезную угрозу миру и безопасности в нашем регионе. Мы будем продолжать развивать дружбу и сотрудничество с Алжиром во всех областях в духе взаимовыгодного сотрудничества. С этими соображениями я выражаю надежду, что наши консультации и подписанные нами документы принесут положительные результаты для наших стран», - резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.