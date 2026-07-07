Президент Эрдоган: Турция ожидает от саммита НАТО позитивного решения по F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие позитивного решения по вопросу поставок Турции истребителей F-35 на саммите НАТО в Анкаре. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с коллегой из США Дональдом Трампом, которая состоялась в рамках саммита Североатлантического альянса.

«Вопрос F-35 не является для нас новым, мы уже обсуждали его ранее с США и получили обещание о поставке пяти самолетов»,-отметил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил уверенность в том, что ранее данные США обещания по этому поводу будут выполнены. При этом он высоко оценил позицию Дональда Трампа по данному вопросу. «Я знаю, что данные нам ранее обещания по F-35 находят положительное подтверждение применительно к будущему. Господин Трамп всегда держит свое слово»,- указал президент Турции.

Процесс переговоров между Ираном и США

Глава государства также ответил на вопрос журналиста об усилиях Анкары по прекращению кризиса вокруг Ирана и дорстижения положительного результата в переговорном процессе между Тегераном и Вашингтоном.«В этом процессе мы также стремимся вывести ирано-американские отношения на новый уровень. Мы прилагаем усилия и продолжим это делать, как лично, так и с моими коллегами, чтобы сделать шаг к миру во всем мире,предпринимая для этого все возможное»,-сказал он.

Нарушения режима прекращения огня в секторе Газа

Глава государства также ответил на вопрос о гибели почти 80 тыс. человек и масштабных разрушениях в секторе Газа в результате агрессии Израиля, нарушениях Израилем режима прекращения огня и совместных усилий для предотвразения этого и обеспечения гуманитарного доступа в регион.

««Что касается Газы, то, безусловно, обсудив эти вопросы с моим уважаемым другом, мы придаем огромное значение данному саммиту лидеров, в частности в плане обеспечения мира в этом регионе. Мы также с оптимизмом оцениваем возможность принятия соответствующего решения на этом саммите лидеров. Полагаю, что это вполне возможно»,-сказал он.

Трамп всегда держит своё слово

Президент Эрдоган прокомментирвоал и тему поставок Анкаре F-35.

«Вопрос о F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с Америкой. Мы получили обещание о поставке 5 самолетов. Господин Трамп также дал нам слово по этому вопросу. Сейчас, в ходе обсуждений на саммите лидеров, я знаю, что данные нам ранее обещания по F-35 находят положительное подтверждение применительно к будущему. Господин Трамп всегда держит свое слово. И в этом случае я продолжаю верить, что на этом саммите лидеров будет принято положительное решение относительно F-35»,-отметил президент.

Планируется обсудить развитие ситуации между Россией и Украиной»

Президент Эрдоган ответил на вопрос о возможности совместных шагов Турции и США в контексте озвучиваемой им критики существующей глобальной системы. «Как две ключевые страны НАТО, мы обеспечим мощный совместный посыл на этом саммите лидеров. Уверен, что мы преуспеем в этом»,-сказал он.

Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся посреднические усилия по прекращению конфликат РФ и Украины президент Эрдоган указал, что эта тема входит в повестку переговоров лилепров Турции и США. «Мы также обсудим развитие событий между Россией и Украиной с моим дорогим другом. Исходя из от этого мы будем предпринимать соответствующие дальнейшие шаги»,- сказал он.

Ожидаем позитивных новостей по двигателям для истребителей KAAN

Глава государства отметил, что ожидает от американской стороны позитивных сигналов относительно поставок Анкаре истребителей f-35 и двигателей для турецких истребителй KAAN. «Я уже обсуждал этот вопрос с моим дорогим другом. Что касается двигателей для KAAN, мы вновь обсудим эту тему с ним на саммите лидеров. Уверен, что он вновь озвучит позитивную новость, которую ранее уже сообщил нам. И, вероятно, на саммите лидеров мы выразим ему благодарность его за эту новость»,-сказал он.

С турецкой стороны на встрече также прсутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

После этого президенты Турции и США перешли ко встрече в формате тет-а-тет.