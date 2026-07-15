Турция будет и впредь оказывать поддержку угнетенным и страдающим — от Газы до Ливана, от Сомали до Сирии и от Аракана до Судана — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Эрдоган: Турция обладает достаточной силой, чтобы нейтрализовать любую угрозу, направленную против нее Турция будет и впредь оказывать поддержку угнетенным и страдающим — от Газы до Ливана, от Сомали до Сирии и от Аракана до Судана — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участите в мероприятии «10-я годовщина 15 июля: воля — наша, победа — наша» в Анкаре.

В своем выступлении глава государства сказал: «В ту ночь на 15 июля мы увидели, как вновь пробудился дух борьбы за независимость, и стали свидетелями того, каким великим является наш уважаемый народ».

По его словам, в ночь на 15 июля турецкий народ — молодые, и пожилые, женщины, и мужчины — создал грандиозную эпопею.

«Угнетенные и пострадавшие с большой надеждой смотрят на Турцию. Мы не уступим тем, кто прибегает к самым грязным сценариям, чтобы погасить эту надежду», - добавил президент.

Касаясь борьбы с терроризмом, Эрдоган заявил, что несмотря на то, что после кончины лидера FETÖ потеряла боевой дух и лишилась надежды, Турция не может позволить себе расслабиться в борьбе с этой коварной сетью.

«Турция будет и впредь оказывать поддержку угнетенным и страдающим — от Газы до Ливана, от Сомали до Сирии и от Аракана до Судана, - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наше государство обладает более чем достаточной мощью, чтобы нейтрализовать любую угрозу, направленную против него, и сокрушить предателей, осмелившихся поднять голову», - резюмировал президент.