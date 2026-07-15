Президент Эрдоган: Турция обладает достаточной силой, чтобы нейтрализовать любую угрозу, направленную против нее
Турция будет и впредь оказывать поддержку угнетенным и страдающим — от Газы до Ливана, от Сомали до Сирии и от Аракана до Судана — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган
Nariman Mehdiyev
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
АНКАРА
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участите в мероприятии «10-я годовщина 15 июля: воля — наша, победа — наша» в Анкаре.
В своем выступлении глава государства сказал: «В ту ночь на 15 июля мы увидели, как вновь пробудился дух борьбы за независимость, и стали свидетелями того, каким великим является наш уважаемый народ».
По его словам, в ночь на 15 июля турецкий народ — молодые, и пожилые, женщины, и мужчины — создал грандиозную эпопею.
«Угнетенные и пострадавшие с большой надеждой смотрят на Турцию. Мы не уступим тем, кто прибегает к самым грязным сценариям, чтобы погасить эту надежду», - добавил президент.
Касаясь борьбы с терроризмом, Эрдоган заявил, что несмотря на то, что после кончины лидера FETÖ потеряла боевой дух и лишилась надежды, Турция не может позволить себе расслабиться в борьбе с этой коварной сетью.
«Турция будет и впредь оказывать поддержку угнетенным и страдающим — от Газы до Ливана, от Сомали до Сирии и от Аракана до Судана, - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
«Наше государство обладает более чем достаточной мощью, чтобы нейтрализовать любую угрозу, направленную против него, и сокрушить предателей, осмелившихся поднять голову», - резюмировал президент.