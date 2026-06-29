Глава государства пригласил Гурбангулу Бердымухамедова на 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) и климатический саммит COP31, а также поздравил его с днём рождения

Президент Эрдоган: Турция и Туркменистан будут и впредь развивать сотрудничество Глава государства пригласил Гурбангулу Бердымухамедова на 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) и климатический саммит COP31, а также поздравил его с днём рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана и председателем Народного собрания Гурбангулу Бердымухамедовым.

Согласно заявлению Управления коммуникаций администрации президента, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Туркменистаном, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция и Туркменистан будут и впредь развивать сотрудничество и продолжат предпринимать шаги в этом направлении.

Глава государства пригласил Бердымухамедова на 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) и климатический саммит COP31, а также поздравил его с днём рождения.