Президент Эрдоган: Турция и Туркменистан будут и впредь развивать сотрудничество

İrem Demir, Nariman Mehdiyev
29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с национальным лидером Туркменистана и председателем Народного собрания Гурбангулу Бердымухамедовым.
Согласно заявлению Управления коммуникаций администрации президента, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Туркменистаном, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Эрдоган заявил, что Турция и Туркменистан будут и впредь развивать сотрудничество и продолжат предпринимать шаги в этом направлении.
Глава государства пригласил Бердымухамедова на 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) и климатический саммит COP31, а также поздравил его с днём рождения.