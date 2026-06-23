Турция по-прежнему привержена развитию сотрудничества с ЕС на основе взаимной выгоды, и поблагодарил Польшу за поддержку процесса вступления Турции в ЕС - заявил президент Эрдоган

Президент Эрдоган: Турция и Польша намерены углубить сотрудничество в преддверии саммита НАТО Турция по-прежнему привержена развитию сотрудничества с ЕС на основе взаимной выгоды, и поблагодарил Польшу за поддержку процесса вступления Турции в ЕС - заявил президент Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, 23 июня, что Турция и Польша стремятся укрепить сотрудничество в качестве двух незаменимых союзников по НАТО в рамках архитектуры безопасности и обороны Европы.

Выступая на совместной пресс-конференции в Анкаре с президентом Польши Каролем Навроцким, Эрдоган отметил, что укрепление европейского компонента НАТО и усиление потенциала сдерживания альянса являются общими приоритетами в преддверии саммита НАТО, который состоится в Анкаре в следующем месяце.

«Опираясь на богатую историю, связывающую нас с Польшей на протяжении более шести веков, мы, как два союзника и стратегических партнера, развиваем сотрудничество во всех сферах. В ходе сегодняшних консультаций мы вновь подтвердили эту нашу решимость и обсудили совместные шаги, которые нам предстоит предпринять», - отметил президент.

«Польша входит в число стран, где наши строительные компании ведут наиболее активную деятельность, — объем проектов там составляет около 9 миллиардов долларов. Мы надеемся, что число таких проектов будет расти. Еще одной перспективной областью сотрудничества с Польшей является транспортная сфера. Инициатива «Три моря», в рамках которой мы являемся стратегическими партнерами при поддержке Польши, предоставляет важную платформу для этого. Оборонная промышленность также является одним из приоритетных направлений нашего двустороннего сотрудничества«, - добавил он.

По словам президента, в этой сфере закдючены очень важные соглашения о сотрудничестве, касающиеся как беспилотных летательных аппаратов, так и других оборонных проектов.

«Как два союзника по НАТО, занимающие незаменимое место в архитектуре безопасности и обороны Европы, мы работаем над укреплением этого сотрудничества. Укрепление наших прочных двусторонних отношений в широком спектре областей — от образования и культуры до науки и туризма — станет совместным вложением в будущее нашей дружбы».

Глава государства отметил, что Турция по-прежнему привержена развитию сотрудничества с Европейским союзом на основе взаимной выгоды, и поблагодарил Польшу за поддержку стремления Анкары вступить в ЕС.

Президент Эрдоган, сообщил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы отношений между Турцией и Европейским союзом, а также актуальные региональные и глобальные проблемы: «Как мы подчеркиваем при каждом удобном случае, мы намерены развивать наше сотрудничество с Европейским союзом на основе взаимной выгоды и уважения. По этому случаю я благодарю Польшу за поддержку, оказанную нашему процессу вступления в Европейский союз, и выражаю надежду, что эта поддержка будет продолжаться и укрепляться».

Касаясь темы двусторонних отношений, Эрдоган добавил, что Турция и Польша поставили перед собой новую цель по двусторонней торговле в размере 15 млрд долларов после достижения предыдущей цели в 10 млрд долларов.

«В рамках саммита НАТО, который мы проведем 7–8 июля в Анкаре, укрепление европейского компонента Альянса и усиление его сдерживающего потенциала являются нашими общими приоритетами. В этом контексте мы считаем важным укрепление трансатлантических связей, в том числе путем принятия европейскими союзниками на себя большей ответственности. В ходе нашей встречи мы также подробно обсудили последнюю ситуацию в российско-украинской войне и события, связанные с Ираном. В обоих случаях мы подчеркнули необходимость мира. В этом контексте одним из вопросов, который ни в коем случае не должен оставаться в тени, является процесс достижения прочного мира в Палестине и на Ближнем Востоке. Мы рассчитываем, что Польша, как одна из стран, признавших Государство Палестина, будет и впредь поддерживать решение на основе принципа «два государства», - подчеркнул глава государства.

Навроцкий, в свою очередь, подтвердил, что примет участие в предстоящем саммите НАТО, и поблагодарил Турцию за проведение встречи альянса в Анкаре.