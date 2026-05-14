Президент Эрдоган: Турция и Казахстан наращивают сотрудничество Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании Турецко-Казахстанского бизнес-форума

Товарооборот Турции и Казахстана к концу 2025 год приблизился к 10 млрд. долларов.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на организованном в Астане в заключительном заседании Турецко-Казахстанского бизнес-форума.

Турецкий лидер отметил, что этого показателя удалось достичь благодаря прочному партнерству, основанному на взаимном доверии.

Глава государства констатировал, что Турция и Казахстан наладили чрезвычайно эффективное сотрудничество и в области оборонной промышленности.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в сфере оборонпрома в рамках новых проектов, включая совместное производство