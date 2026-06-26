Президент подчеркнул, что страна демонстрирует непрерывный рост уже на протяжении последних 23 кварталов

Президент Эрдоган: Турция достигла исторического прогресса в сфере внешней торговли Президент подчеркнул, что страна демонстрирует непрерывный рост уже на протяжении последних 23 кварталов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция достигла исторического рубежа во внешней торговле, зафиксировав в 2025 году общий объем экспорта товаров и услуг в размере 395,9 млрд долларов.

Выступая на заседании Ассамблеи турецких экспортеров в Стамбуле, Эрдоган поздравил ведущие экспортные компании страны и подчеркнул, что для достижения такого успеха потребовались огромные усилия.

Он отметил, что в 2025 году страна добилась экономического роста на уровне 3,6% несмотря на глобальную напряженность, а в первом квартале 2026 года рост составил 2,5%.

Эрдоган добавил, что страна демонстрирует непрерывный рост уже на протяжении последних 23 кварталов.

Президент подчеркнул, что объем экспорта товаров вырос до 273,3 млрд долларов в 2025 году по сравнению с всего лишь 36 млрд долларов в 2002 году.

Экспорт услуг за тот же период также продемонстрировал значительный рост, увеличившись с 14 млрд долларов до 122,6 млрд долларов в прошлом году.

Доля Турции в мировом экспорте товаров увеличилась с 0,55 % до 1,04 %, а в мировом экспорте услуг — с 0,89 % до 1,28 %.

Глава государства отметил значительный рост экспорта технологий: объем продаж продукции средне- и высокотехнологичных отраслей увеличился с 10 млрд долларов в 2002 году до 112 млрд долларов в 2025 году.

Он добавил, что годовой объем экспорта продукции средне- и высокотехнологичных отраслей достиг 114,4 млрд долларов.

Коснувшись вопросов оборонной и авиационной отраслей, он заявил, что за первые пять месяцев года экспорт вырос на 29,5% и достиг 3,86 млрд долларов.

Эрдоган отметил, что страна повысила производительность своей оборонной промышленности с 248 млн долларов в год до 992 млн долларов в месяц.

«Теперь мы за одну неделю реализуем столько экспортной продукции, сколько раньше за год», — подчеркнул он.

Подчеркнув изменение глобального положения страны, Эрдоган сказал, что Турция больше не является замкнутой страной, а представляет собой уважаемое государство, способное устанавливать отношения на равных.

Он заключил, что правительство и частный сектор будут продолжать работать рука об руку, чтобы в эту новую эпоху поднять экспортные показатели страны на еще более высокий уровень.