Президент Эрдоган: Турция всегда будет поддерживать дружественный народ Венесуэлы

Seyit Şamil Kurt, Nariman Mehdiyev
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обсудили двусторонние отношения и мировые события в ходе переговоров в Стамбуле.
Об этом говорится в сообщении Управление коммуникаций администрации президента Турции.
В заявлении, опубликованном на турецкой социальной платформе NSosyal, говорится, что Эрдоган в Стамбуле встретился с Родригес и ее делегацией, которые находятся с рабочим визитом в Турции.
В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда будет поддерживать дружественный народ Венесуэлы.
По словам главы государства, Турция по-прежнему привержена дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой во многих областях, в частности в сфере торговли, энергетики и горнодобывающей промышленности.
Стороны также обсудили шаги по достижению целевого показателя объема двусторонней торговли в 3 миллиарда долларов.
Ранее Эрдоган встретил Родригес официальной церемонией в президентской резиденции Долмабахче.
После церемонии Эрдоган и Родригес провели переговоры на двустороннем уровне и на уровне делегаций.
Дельси Родригес прибыла Турцию по приглашению президента Турции.
На встрече также присутствовали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, директор управления коммуникаций Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.