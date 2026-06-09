Турция по-прежнему привержена развитию сотрудничества с Венесуэлой в сфере торговли, энергетики и горнодобывающей промышленности — заявил Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Эрдоган: Турция всегда будет поддерживать дружественный народ Венесуэлы Турция по-прежнему привержена развитию сотрудничества с Венесуэлой в сфере торговли, энергетики и горнодобывающей промышленности — заявил Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес обсудили двусторонние отношения и мировые события в ходе переговоров в Стамбуле.



Об этом говорится в сообщении Управление коммуникаций администрации президента Турции.



В заявлении, опубликованном на турецкой социальной платформе NSosyal, говорится, что Эрдоган в Стамбуле встретился с Родригес и ее делегацией, которые находятся с рабочим визитом в Турции.



В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда будет поддерживать дружественный народ Венесуэлы.



По словам главы государства, Турция по-прежнему привержена дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой во многих областях, в частности в сфере торговли, энергетики и горнодобывающей промышленности.



Стороны также обсудили шаги по достижению целевого показателя объема двусторонней торговли в 3 миллиарда долларов.



Ранее Эрдоган встретил Родригес официальной церемонией в президентской резиденции Долмабахче.



После церемонии Эрдоган и Родригес провели переговоры на двустороннем уровне и на уровне делегаций.



Дельси Родригес прибыла Турцию по приглашению президента Турции.



На встрече также присутствовали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр торговли Омер Болат, директор управления коммуникаций Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.