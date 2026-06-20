«Турция благодаря подписанному с Румынией контракту впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и Европейского союза», - президент Турции

Президент Эрдоган: Турция впервые экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и ЕС «Турция благодаря подписанному с Румынией контракту впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и Европейского союза», - президент Турции

Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль государству, являющемуся членом НАТО и Европейского союза. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи патрульного корабля Cam Roman ВМС Румынии, а также ввода в строй новых платформ ВМС Турции в Стамбуле.

«Турция благодаря подписанному с Румынией контракту впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране — члену НАТО и Европейского союза», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что турецкая отрасль военного кораблестроения переживает самый интенсивный и продуктивный период за всю 103-летнюю историю Республики.

«Если 23 года назад наш годовой экспорт составлял 248 миллионов долларов, то сегодня такого показателя мы достигаем всего за одну неделю. На сегодняшний день мы построили более 140 морских платформ для различных регионов мира. Мы являемся одной из стран, одновременно строящих наибольшее количество военных кораблей», - подчеркнул он.

Эрдоган также заявил, что Турция готова делиться своими достижениями в оборонной промышленности с дружественными странами.

«Мы считаем своим долгом делиться имеющимися у нас возможностями и компетенциями в сфере оборонной промышленности с дружественными странами», — отметил он.

По словам президента, Турция стремится к укреплению мира и стабильности в регионе.

«Цель Турции — не создавать напряженность в нашем регионе, а укреплять мир, справедливость, спокойствие и стабильность», — сказал Эрдоган, указав на то, что мир переживает крайне нестабильный период.

«Мы переживаем крайне хаотичный период, когда тот, кто не силен на местах, не может найти себе место за столом переговоров, а порой даже оказывается в меню», - резюмировал президент.