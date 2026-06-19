Это было наглядно продемонстрировано во время недавней эскалации вокруг Ирана, заявил турецкий лидер

Президент Эрдоган: Турция активно участвует в урегулировании региональных конфликтов Это было наглядно продемонстрировано во время недавней эскалации вокруг Ирана, заявил турецкий лидер

Турция играет ключевую роль в усилиях по урегулированию региональных конфликтов, что было наглядно продемонстрировано во время недавней эскалации вокруг Ирана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия линии метро Халкали-Аэропорт Стамбул.

«Турция не является сторонним наблюдателем региональных кризисов, а, как это совсем недавно показала война с Ираном, является ведущим игроком в усилиях по их урегулированию», — сказал, в частности, турецкий лидер.