Президент Эрдоган: Турция активно участвует в урегулировании региональных конфликтов

Abdulrahman Yusupov
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Турция играет ключевую роль в усилиях по урегулированию региональных конфликтов, что было наглядно продемонстрировано во время недавней эскалации вокруг Ирана.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия линии метро Халкали-Аэропорт Стамбул.
«Турция не является сторонним наблюдателем региональных кризисов, а, как это совсем недавно показала война с Ираном, является ведущим игроком в усилиях по их урегулированию», — сказал, в частности, турецкий лидер.