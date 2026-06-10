Президент Эрдоган: Турция активизировала подготовку к саммиту НАТО в Анкаре Турецкий лидер выступил на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР)

Турция активизировала подготовку к предстоящему саммиту НАТО, который пройдет 7-8 июля в столице страны Анкаре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР).

«Подготовка к саммиту НАТО в Анкаре активизирована с тем, чтобы он стал важной вехой в истории альянса», – сказал, в частности, турецкий лидер.

Отметив, что к саммиту в Анкаре проявляется огромный интерес не только среди союзников, но и во всем мире, он рассказал, что Турция максимально эффективно использует оставшееся до мероприятия время.

Глава государства назвал объявление о личном участии президента США Дональда Трампа в саммите «значимым шагом в плане сплочения альянса».

Глава государства выразил уверенность, что 2026 год ознаменуется еще большим ростом международного авторитета и престижа Турции. В этой связи он отметил, что Турция примет в нынешнем году 77-й Международный астронавтический конгресс (IAC 2026), 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) . Президент особо отметил Конференцию ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет с 9 по 20 ноября в турецкой Анталье. Он подчеркнул, что масштабное мероприятие соберет представителей 197 стран и около 100 000 участников со всего мира.

Президент Эрдоган указал на недопустимость действий, которые могут подорвать региональную стабильность, а также создавать угрозы национальной безопасности Турции. При этом он подчеркнул, что безопасность Турции начинается далеко за пределами ее границ «Безопасность Турции начинается не с Хатая, а с Алеппо, Дамаска и Бейрута. Мы не потерпим посягательств на братские страны и не будем закрывать глаза на агрессию», – сказал он.

Кроме того, президент предупредил о более масштабных последствиях для всего мира, если противоправным действиям Израиля не будет положен конец. «Если не остановить израильский бандитизм, то его последствия лягут на плечи не только региона, но и всего человечества. Израиль необходимо остановить - это долг всего прогрессивного человечества, нельзя допустить повторения истории»,-заявил политик.

Президент Эрдоган констатировал, что Израиль с момента своего создания неизменно угрожает миру, процветанию, стабильности и безопасности в регионе.

Указав, что война в секторе Газа продолжается, он обвинил Израиль в одновременном расширении агрессивных действий против Ирана и Ливана. Политик отметил, что, несмотря на возражения Турции и других стран региона, Израиль отказывается вывести войска из Ливана и продолжает военные операции в этой стране.

Глава турецкого государства обвинил Израиль в попытках дестабилизировать и страны Африки и Средиземноморский регион, назвав нынешнее израильское правительство «источником нестабильности на обширной территории».

Глава государства подчеркнул, что Турция прекрасно осведомлена о конечной цели Израиля, которая кроется за «иллюзией о Земле Обетованной». «С помощью Всевышнего мы никогда этого не допустим. Мы знаем ваши намерения, ваши цели и то, к чему вы стремитесь», — заявил он.

Говоря о событиях в Восточном Средиземноморье и на Кипре, президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за попытками разжечь новый виток напряженности в регионе.

Он подверг критике стороны, которые «преследуют нереалистичные амбиции в Восточном Средиземноморье», поддерживая при этом проводимую Израилем политику в регионе. Турецкий лидер предостерег от сотрудничества с Израилем.«Никто не должен искать авантюр, и никто не должен следовать за сионистской сетью массовых убийств», – сказал он.

Глава государства также предостерег от любых попыток нанести урон правам интересам Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в Восточном Средиземноморье. «Если права Турции и киприотов-турок в Восточном Средиземноморье станут объектом нападок, я хочу, чтобы все знали: наш ответ будет предельно четким и жестким», – сказал президент Эрдоган.