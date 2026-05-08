Президент Эрдоган: Турецкий оборонпром в числе мировых лидеров

Турция вошла в число мировых лидеров в областях оборонной, авиационной и космической промышленности.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026, которая проходит в Стамбуле.

«Турецкая оборонная промышленность превратилась в экосистему, востребованную, пользующуюся доверием и пользующуюся спросом ка в регионе, так и во всем мире»,-сказал турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразил удовлетворение от успеха Международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026, организованной в Стамбульском выставочном центре.

Агентство «Анадолу» является глобальным коммуникационным партнером этого международного мероприятия.

«Турецкая оборонная промышленность превратилась в экосистему, которая пользуется спросом не только в регионе, но и в мировом масштабе, вызывает доверие, привлекает пристальное внимание и является предпочтительным выбором. Турция с гордостью вписала своё имя в число стран, чья звезда ярко сияет на мировой арене в сфере обороны, авиации и космоса», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении.

Глава государства пожелал успехов выставке, ставшей брендом в своей области. Эрдоган поздравил учреждения, компании и спонсоров, внесших вклад в организацию выставки, в которой принимают участие более 1700 компаний из 120 стран.

Он отметил широкий спектр представленных на выставке с продукций, разработанных в области сухопутных, морских, авиационных, космических и оборонных технологий.

«Я от всей души поздравляю семью SAHA İstanbul — крупнейший в Европе кластер в сфере обороны и авиации, объединяющий более 1300 компаний-членов и 30 университетов, активно участвующих в его деятельности. Я выражаю искреннюю благодарность Председателю управления оборонной промышленности, который обеспечивает согласованность и координацию деятельности более 4 500 компаний в секторе, а также нашим компаниям, университетам и организациям, чьи имена стоят под этой историей успеха, ставшей результатом коллективных усилий . Я также передаю свою признательность инженерам, программистам, рабочим и техникам — всем труженикам нашей оборонной промышленности», - сказал глава государства.

Напомнив, что в этом году выставка проходит в пятый раз, Эрдоган отметил, что испытывает законную гордость за то, что выставка увенчалась новыми рекордами, соглашениями и совместными проектами.

«На выставке впервые представлены 203 продукта, которые привлекли внимание своими новыми характеристиками. 192 официальные делегации и 108 закупочных делегаций получили возможность установить прямые контакты с представителями нашей отрасли. Благодаря подписанным 182 соглашениям общий объем сделок достиг 8 миллиардов долларов. Из этой суммы 6 миллиардов долларов пришлось на соглашения, непосредственно связанные с экспортом. Турецкая оборонная промышленность превратилась в экосистему, которая пользуется спросом, вызывает доверие, привлекает пристальное внимание и является предпочтительным выбором не только в регионе, но и в мировом масштабе. Турция с гордостью вписала свое имя в число стран, ярко сияющих на мировой арене в области обороны, авиации и космоса», - подчеркнул президент;

По его словам, Турция будет еще на более высоких позициях и достигнет цели полной независимости Турции в оборонной промышленности».