Президент Эрдоган: Турецкий Красный Полумесяц заслужил признательность во всем мире Президент Турции выступил на церемонии вручения наград Турецкого Общества Красного Полумесяца

Турецкое Общество Красного Полумесяа благодаря своей гуманитарной деятельности заслужило признательность людей в различных регионах по всему миру.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдога, выступая на церемонии вручения наград Турецкого Общества Красного Полумесяца в Анкаре.

«Турецкий Красный Полумесяц навсегда остался в памяти наших братьев благодаря своей деятельности в Палестине, Боснии, Афганистане, Сомали, Ираке и Сирии»,-сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства отметил, что с 7 октября 2023 года Турецкий Красный Полумесяц предоставил 15 млн порций горячего питания жителям сектора Газа, ежедневно раздавая их 30 000 человек.

«Турецкий Красный Полумесяц доставил в Газу, которую продолжает атаковать сионистская геноцидная сеть во главе с Нетаньяху, более 26 000 тонн гумпомощи»,-добавил он.

Комментируя ситуацию в регионе президент Эрдоган констатировал, что «при нынешнем руководстве Израиль превратился в фабрику по разжиганию розни, сырьем для которой служат кровь и слезы, а результатом деятельности являются нестабильность и хаос».

Политик предупредил, что «идущие по стопам Гитлера не должны забывать, что если они продолжат в том же духе их ждет участь, постигшая других тиранов в истории».

«Протягивая руку помощи угнетенным,Турция одновременно продолжит прилагать все необходимые усилия для привлечения к ответственности перед правосудием и историей сети виновников массовых убийств»,- заверил глава государства.