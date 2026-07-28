Реджеп Тайип Эрдоган и Али Зейди после завершения переговоров примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции

Президент Эрдоган с официальной церемонией встретил премьер-министра Ирака Али Зейди Реджеп Тайип Эрдоган и Али Зейди после завершения переговоров примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальной церемонией встретил премьер-министра Ирака Али Зейди, прибывшего с визитом в Турцию.



Всадники встретили служебный автомобиль Зейди на улице перед президентским комплексом и сопроводили его до протокольного входа.



Президент Эрдоган встретил Зейди у главного входа в президентский комплекс. После того как Эрдоган и Зейди заняли свои места на церемониальной площадке, оркестр исполнил национальные гимны обеих стран.



На церемонии были представлены флаги 16 турецких государств, существовавших на протяжении истории, прозвучала 21-залповая салютная стрельба.



Зейди поприветствовал парадный отряд Гвардейского полка словами «Мерхаба. аскер». Лидеры двух стран представили друг другу членов своих делегаций.

Лидеры, пожимая друг другу руки на фоне флагов Турции и Ирака, позировали перед представителями прессы.



Эрдоган и Зейди после завершения переговоров примут участие в церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции.

На церемонии встречи присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национального образования Юсуф Текин, министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, глава Национальной разведки (MİT) Ибрагим Калын, председатель Агентства оборонной промышленности Халук Гёргюн, руководитель Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран, руководитель личной канцелярии президента Хасан Доган, генеральный секретарь президентской администрации Хаккы Сусмаз, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, посол Турции в Ираке Анил Бора Инан и губернатор Анкары Якуп Джанболат.