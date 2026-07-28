Президент Эрдоган: Соглашение по добыяе нефти в Киркуке исторический шаг в плане сотрудничества в энергетической сфере

Президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьер-министром Ирака Али Зейди заявил: «Мы видим, что проект «Путь развития», основанный на обеспечении связи региона Персидского залива с миром через Ирак, в свете текущих событий приобрел еще большую важность, чем когда-либо».

Президент Эрдоган принял участие в церемонии подписания соглашений в различных областях после проведения встреч один на один и на уровне делегаций с премьер-министром Ирака Али эз-Зейди в Анкаре.

Выступая на совместной пресс-конференции, состоявшейся позднее, Эрдоган вновь поздравил Зейди с вступлением в должность в этот сложный для региона период.

Напомнив о том, что они также предприняли стратегические шаги, направленные на укрепление отношений с бывшим премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани на институциональной основе, Эрдоган выразил уверенность в том, что им удастся вывести эту динамику на новый уровень вместе с Зейди, и сообщил, что Турция готова оказать новому премьеру поддержку во всех необходимых областях.

Президент, отметив, что они всесторонне обсудили отношения на основе этого братского взаимодействия, продолжил словами: «Мы обменялись мнениями о региональных событиях, в первую очередь касающихся Ирана, Сирии и Палестины. Только что в нашем присутствии мы подписали документы, которые позволят вывести наши отношения на новый уровень».

Эрдоган отметил, что в связи с военной обстановкой, сложившейся в непосредственной близости от Турции, значительное место в переговорах заняли вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и транспорта.

«Наш сосед Ирак, к сожалению, является одной из стран, наиболее пострадавших от этой войны и нестабильности. Мы с давних пор не рассматривали и не будем рассматривать мир и стабильность в Ираке отдельно от ситуации в нашей стране. Мы прилагаем усилия для того, чтобы наш регион ассоциировался не с войной, терроризмом и конфликтами, а с развитием, благосостоянием, миром и стабильностью. Мы ведем тесный диалог с нашими иракскими братьями, чтобы наш процесс «Турция без терроризма» и наша концепция «региона без терроризма» стали реальностью. Надеемся, что нам удастся навсегда снять с повестки дня эту проблему, которая обходится обеим странам дорогой ценой. С другой стороны, мы готовы сделать всё, что от нас зависит, в плане поставок продукции оборонной промышленности, в которой Ирак испытывает потребность», - сказал он.

Наша цель — как можно скорее подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере

Президент Эрдоган отметил, что нынешняя военная обстановка побуждает их углублять сотрудничество не только в сфере обороны, но и в областях энергетики и транспорта.

«Мы видим, что проект «Путь развития», основанный на обеспечении связи региона Персидского залива с миром через Ирак, в свете текущих событий стал важнее, чем когда-либо», — отметил Эрдоган.

«Я с удовлетворением заметил, что господин премьер-министр также проявляет твердую решимость в этом вопросе. Еще одним важным направлением нашего сотрудничества является энергетика. Срок действия Соглашения о турецко-иракском нефтепроводе истек вчера. Теперь наша цель — как можно скорее подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, которое принесет пользу обеим сторонам. Компания TPAO получила право на долю участия в добыче на месторождении в Киркуке, оператором которого является «Бритиш Петролеум». Подписанное сегодня соглашение стало историческим шагом в плане партнерства в энергетической сфере».

По его словам, две соседние страны, пострадавшие от изменения климата, полны решимости развивать сотрудничество в области рационального использования водных ресурсов.

Подчеркнув, что Турция делает всё, что от неё зависит, и рассматривает водную проблематику как сферу постоянного сотрудничества на рациональной, научной и гуманитарной основе, Эрдоган сказал: «Мы хотим вывести наш торговый оборот с Ираком, который в прошлом году приблизился к 17 миллиардам долларов, на гораздо более высокий уровень. В этой связи я хотел бы отметить, что считаю чрезвычайно важным встречу премьер-министра с широкой делегацией, в состав которой входят министры из его представительства, а также наши бизнесмены, подрядчики и инвесторы».

Ирак обеспечит наши потребности в 1 миллионе баррелей нефти

Отметив, что с удовлетворением наблюдают за тем, что их взгляды с премьер-министром Ирака Зейди на текущие региональные события в значительной степени совпадают, Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает усилия Ирака по интеграции в регион и, в частности, его контакты с Сирией как конструктивные шаги и поддерживают их.

Президент обратил внимание к тому, как Зейди с особой внимательностью относится к иракским туркменам, которые являются неотъемлемой частью культурного богатства Ирака и составляют самую прочную основу братства между народами: «Я считаю особенно значимым то, что в состав его делегации вошел наш брат Сельман Агаоглу, генеральный секретарь Иракского туркменского фронта и губернатор Киркука. Ещё раз благодарю господина Зейди за визит и желаю, чтобы наши консультации и принятые решения принесли добрые плоды».

Сообщив, что премьер-министр Ирака Али эз-Зейди предложил поставлять Турции 1 миллион баррелей нефти в день», президент Эрдоган резюмировал: «Турция планирует импорт 1 миллиона баррелей нефти из соседнего Ирака, это полностью покроет наши потребности».