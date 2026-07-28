Эрдоган привлек внимание к тому. что проект «Путь развития», соединяющий Персидский залив с миром через Ирак, приобрел ещё большее значение в свете текущих событий

Президент Эрдоган: Соглашение по добыче нефти в Киркуке исторический шаг в плане сотрудничества в энергетической сфере Эрдоган привлек внимание к тому. что проект «Путь развития», соединяющий Персидский залив с миром через Ирак, приобрел ещё большее значение в свете текущих событий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Али Зейди после завершения переговоров в президентском комплексе в Анкаре приняли участие на церемонии подписания соглашений и совместной пресс-конференции.

В своем выступлении президент Эрдоган сообщил, что стороны обменялись мнениями о событиях в регионе, в первую очередь в Иране, Сирии и Палестине.

«Мы прилагаем усилия для того, чтобы наш регион ассоциировался уже не с войной, терроризмом и конфликтами, а с развитием, благосостоянием, миром и стабильностью», - сказал он.

По словам главы государства, Турция готова сделать всё возможное для обеспечения Ирака необходимой продукцией оборонной промышленности.

«Наш сосед Ирак — одна из стран, пострадавших от войны и нестабильности. Мы не рассматривали и не будем рассматривать мир и стабильность в Ираке отдельно от ситуации в нашей стране. Мы ведем тесный диалог с нашими иракскими братьями для того, чтобы наш процесс Турция без терроризма и наша концепция региона без терроризма стали реальностью», - отметил президент.

Эрдоган привлек внимание к тому. что проект «Путь развития», основанный на обеспечении связи Персидского залива с миром через Ирак, приобрел ещё большее значение в свете текущих событий.

Он с удовлетворением добавил, что компании «Türkiye Petrolleri» предоставлено право на долю участия в добыче на месторождении в Киркуке.

«Подписанное сегодня соглашение исторический шаг в плане сотрудничества в энергетической сфере», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Али Зейди: Наш визит является символом укрепления наших отношений, уходящих корнями в глубину веков

Премьер-министр Ирака Зейди в свою очередь отметил, что «данный визит не чисто протокольные мероприятие, но и является символом укрепления отношений между странами, уходящих корнями в глубину веков».

«По сути, география даровала нам две реки. Мы хотим и третью реку. Пусть эта река станет рекой экономики, и это, конечно же, — «Путь развития», - заявил Али Зейди.