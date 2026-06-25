В результате стихийного бедствия имеются многочисленные жертвы

Президент Эрдоган соболезнует в связи с сильными землетрясениями в Венесуэле В результате стихийного бедствия имеются многочисленные жертвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования и поддержку Венесуэле в связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими в этой стране.

«Я искренне соболезную дружественному народу и правительству Венесуэлы в связи с гибелью людей в результате двух землетрясений, произошедших в стране, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал турецкий лидер в своем аккаунте в соцсети американской компании X.

«Турция рядом с нашими венесуэльскими друзьями в эти тяжелые и скорбные дни», — добавил он.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила режим чрезвычайного положения после разрушительного «двойного» землетрясения, обрушившегося на северное карибское побережье страны.

По ее словам, в результате стихийного бедствия по меньшей мере 32 человека погибли и около 700 получили ранения.