Президент Эрдоган соболезнует в связи с сильными землетрясениями в Венесуэле

Abdulrahman Yusupov
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования и поддержку Венесуэле в связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими в этой стране.
«Я искренне соболезную дружественному народу и правительству Венесуэлы в связи с гибелью людей в результате двух землетрясений, произошедших в стране, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал турецкий лидер в своем аккаунте в соцсети американской компании X.
«Турция рядом с нашими венесуэльскими друзьями в эти тяжелые и скорбные дни», — добавил он.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила режим чрезвычайного положения после разрушительного «двойного» землетрясения, обрушившегося на северное карибское побережье страны.
По ее словам, в результате стихийного бедствия по меньшей мере 32 человека погибли и около 700 получили ранения.