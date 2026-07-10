Турция будет и впредь решительно укреплять сотрудничество с союзниками и вносить вклад в глобальный мир и безопасность - заявил глава государства

Президент Эрдоган: саммит НАТО в очередной раз подтвердил центральную роль Турции в глобальной архитектуре безопасности Турция будет и впредь решительно укреплять сотрудничество с союзниками и вносить вклад в глобальный мир и безопасность - заявил глава государства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, который состоялся в Анкаре при участии Турции в качестве принимающей стороны.

В своём сообщении в социальной сети NSosyal президент Эрдоган отметил, что саммит прошел успешно. В саммите, который проходил в президентском комплексе в Анкаре, приняли участие 32 главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также около 100 министров, высокопоставленных дипломатов, представителей международных организаций и приглашённых гостей.

Подчеркнув, что в ходе саммита был соблюден тонкий баланс между обеспечением безопасности на самом высоком уровне и защитой прав и свобод граждан, Эрдоган отметил:

«Меры в области безопасности, транспорта, координации и общественного порядка были тщательно спланированы с целью обеспечения безопасности лидеров, поддержания нормальной городской жизни и правильного информирования международной общественности, при этом особое внимание уделялось тому, чтобы не нарушить привычный уклад жизни наших граждан. Наша Национальная библиотека при Президенте страны выполняла функции международного медиа-центра; в распоряжение представителей прессы были предоставлены рабочие помещения, рассчитанные на 1800 человек, 40 монтажных студий и множество точек для прямых трансляций».

Глава государства отметил, что за саммитом следили более 2 500 представителей СМИ, что стало рекордным показателем . Благодаря координации TRT, 96 камерам, 18 передвижным станциям для прямой трансляции и трансляциям из 26 различных точек Анкарский саммит был транслирован по всему миру.

«Я от всей души благодарю моих сограждан из Анкары за их терпимость и исключительное гостеприимство, проявленные на протяжении всего саммита, что также внесло большой вклад в популяризацию нашей Анкары. От своего имени и от имени всего народа выражаю благодарность всем моим собратьям, которые самоотверженно трудились во многих сферах — от правоохранительных органов до СМИ, от технического обеспечения до здравоохранения, от транспорта до протокола и услуг по организации питания — для обеспечения бесперебойного проведения саммита. Особую благодарность я выражаю Генеральному секретарю Марку Рютте за его подход, ориентированный на сотрудничество, и усилия, проявленные в ходе подготовки и проведения саммита НАТО в Анкаре», —сказал он.

«Саммит в очередной раз подтвердил центральную роль Турции в глобальной архитектуре безопасности»

Президент Эрдоган отметил особую роль Турции в сохранении стамбльности в регионе:

«Этот саммит, прошедший в период, когда глобальная архитектура безопасности претерпевает изменения под влиянием конкуренции великих держав, гибридных угроз, региональных кризисов и новых технологий, в очередной раз подтвердил центральную роль нашей страны в глобальной архитектуре безопасности, её дипломатический потенциал и ответственность в рамках альянса. Концепция «НАТО 3.0» направлена на укрепление оборонного потенциала Европы и обеспечение более полной готовности альянса к адаптации к новому этапу. Турция же, благодаря своим военным возможностям, стратегическому положению, дипломатическому опыту и потенциалу оборонной промышленности, находится в самом центре этой трансформации и является одним из сильнейших игроков в НАТО», - заявил глава государства.

Отметив, что на саммите, начавшемся с Форума оборонной промышленности, были обсуждены вопросы совместного производства, укрепления цепочек поставок, координации в области оборонных технологий и возможностей сотрудничества между союзниками, президент Эрдоган продолжил словами:

«В рамках саммита я провел встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, президентом Сирии Ахмедом Шараа, председателем Совета ЕС Антонио Коштой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Черногории Милойко Спажичем, президентом Словакии Петером Пеллегрини и премьер-министром Албании Эди Рамой. В ходе этих встреч были затронуты многие важные темы, в первую очередь двусторонние отношения, отношения с ЕС, оборонная промышленность, торговля, энергетика, безопасность, евроатлантическая безопасность, Балканская платформа мира, война между Россией и Украиной, процесс между Ираном и США, Газа, Ливия, Сирия и региональная стабильность».

Президент подчеркнул, что в рамках саммита также было подписано Соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Великобританией и начаты переговоры о Соглашении о свободной торговле с Канадой.

«В частности, я убежден, что конструктивные и плодотворные переговоры, которые мы провели с моим уважаемым другом, президентом США г-ном Трампом, совершившим официальный визит в нашу страну по случаю саммита, приведут к конкретным результатам, соответствующим ожиданиям нашей страны в области оборонной промышленности, в первую очередь в отношении нашего национального боевого самолета KAAN и программы F-35», — добавил он.

«Мы будем и впредь решительно вносить свой вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире»

Президент Эрдоган в своей публикации отметил следующее:

«Решениями, принятыми на саммите, мы в очередной раз продемонстрировали нашу решимость укреплять потенциал НАТО в области сдерживания и обороны, упрочнять трансатлантические связи и строить будущее альянса на основе концепции более сильной Европы и более сильного НАТО. В Итоговом заявлении саммита в Анкаре мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность статье 5 Вашингтонского договора и принципу коллективной обороны. В заявлении также упоминаются такие вопросы, как устранение барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками, заключение новых контрактов на поставку оборонной продукции на сумму свыше 50 миллиардов долларов, предоставление Украине военного оборудования, помощи и поддержки в области обучения, а также укрепление потенциала оборонной промышленности, искусственный интеллект, кибербезопасность, космос, интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотные системы и возможности нанесения точных ударов на большие расстояния — все эти вопросы вошли в число приоритетных тем саммита.

Глава государства подчеркнул, что Турция, опираясь на свой опыт, военный потенциал и развивающуюся инфраструктуру оборонной промышленности, будет и впредь вносить максимально весомый вклад в этот процесс. Турция является не только принимающей стороной, но и ключевым союзником, вносящим непосредственный вклад в укрепление потенциала альянса в области обороны, дипломатии и урегулирования кризисов».

По его словам, Турция заявила о своей решимости довести наши расходы на оборону до уровня 3,5 % до 2030 года. Что касается расходов, связанных с безопасностью и устойчивостью, то в настоящее время их доля в бюджете уже достигла 1,5%.

«Мы также заявили, что выделили дополнительный бюджет в размере 24 миллиардов долларов на развитие средств противовоздушной и противоракетной обороны в рамках проекта «Стальной купол». По этому поводу следует также отметить, что Турция, поддерживая открытые каналы связи в интересах мира в ходе российско-украинской войны, продолжает отстаивать сдержанность, дипломатию и прочный мир в ирано-американском процессе, а также подход, основанный на перемирии, стабильности и многостороннем сотрудничестве в вопросах Газы, Ливана и Ливии. Двухдневный интенсивный саммит в Анкаре продемонстрировал, что Турция является ключевым игроком, определяющим повестку дня НАТО в области безопасности, поддерживающим открытые каналы диалога в кризисных ситуациях, отстаивающим перспективу регионального мира и вносящим конкретный вклад в трансформацию Альянса благодаря потенциалу своей оборонной промышленности. Мы, как Турция, будем и впредь решительно укреплять сотрудничество с нашими союзниками и вносить вклад в глобальный мир и безопасность», - резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.