Турецкий лидер акцентировал, что поддержание сдерживающего потенциала НАТО и укрепление солидарности между союзниками приобрели еще большую актуальность

Президент Эрдоган: саммит НАТО в Анкаре послужит крайне эффективной площадкой для обмена опытом Турецкий лидер акцентировал, что поддержание сдерживающего потенциала НАТО и укрепление солидарности между союзниками приобрели еще большую актуальность

Предстоящий саммит НАТО, который пройдет в июле в столице Турции Анкаре, станет крайне эффективной платформой для обмена опытом между членами Альянса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на организованном в Стамбуле обеде в честь спикеров парламентских комитетов НАТО.

Турецкий лидер акцентировал, что при нынешней ситуации на международной арене поддержание сдерживающего потенциала НАТО и укрепление солидарности между союзниками приобрели еще большую актуальность.

Глава государства отметил, что Турция делится с союзниками «своими исключительными навыками в управлении региональными кризисами и обширным опытом в рамках НАТО».

По его словам, в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на саммите НАТО в Гааге, Турция наращивает расходы на оборону и входит в пятерку крупнейших доноров миссий и операций НАТО.

Президент Эрдоган призвал к формированию надежной и эффективной «сети безопасности и обороны» в рамках НАТО, «простирающейся от Техаса до Анкары».

Говоря о ситуации в регионе он подчеркнул, что «палестинский вопрос лежит в основе напряженности на Ближнем Востоке, а прочный мир невозможен, пока не будут прекращены захватнические действия Израиля».

Глава турецкого государства также подчеркнул настоятельную необходимость добиться в предстоящий период результатов в урегулировании российско-украинского конфликта путем диалога.