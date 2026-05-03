Президент Эрдоган провел телефонную беседу с кандидатом на пост премьер-министра Ирака Али Зейди Президент подчеркнул, что Анкара полна решимости развивать отношения по проекту «Дорога развития», а также в борьбе с терроризмом, оборонной промышленности, энергетики и транспорта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кандидатом на пост премьер-министра Ирака Мухаммедом Али Зейди.



Согласно заявлению Управления коммуникаций администрации президента, Эрдоган в ходе беседы поздравил Зейди с выдвижением на пост премьер-министра и выразил уверенность в том, что он сможет оперативно сформировать в Ираке инклюзивное, сбалансированное и стабильное правительство.



Президент Эрдоган отметил, что Турция придала серьезный импульс тесному сотрудничеству с Ираком на стратегической и институциональной основе. По его словам, в новый период они намерены еще больше развивать это сотрудничество, а также отметил, что туркмены являются исключительным элементом братства между Ираком и Турцией.



Президент подчеркнул, что Анкара полна решимости развивать отношения по многим важным направлениям, включая проект «Дорога развития», а также борьбу с терроризмом, оборонную промышленность, энергетику и транспорт.