Президент Эрдоган: проведение саммита НАТО в Анкаре стало важным событием для Турции По словам турецкого лидера, отзывы после саммита НАТО были очень и очень положительными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по случаю шестой годовщины повторного открытия Айя-Софии для богослужений, что эта мечеть, открывающая свои двери как исламскому миру, так и всему человечеству — христианам и мусульманам, — вызывает у всех большую радость.

«Айя-София, которая открывает свои двери как исламскому миру, так и всему человечеству — христианам, мусульманам, всем, — конечно же, очень радует всех нас. Сейчас, испытывая эту радость, мы действительно гордимся. Эта мечеть является совершенно особенным сооружением как с точки зрения своих архитектурных особенностей, так и с точки зрения его положения в мире. Это совершенно уникальный памятник, совершенно уникальный храм», — сказал Эрдоган после пятничного намаза, отвечая на вопросы журналистов.

Президент Эрдоган отметил, что в мечети продолжаются реставрационные и обновительные работы.

«Айя-София-и Кебир Джами-и Шерифи, открывающая свои двери как исламскому миру, так и всему человечеству — христианам и мусульманам, — конечно же, очень радует всех нас. Сейчас, находясь в этой радости, мы действительно гордимся. Эта мечеть является совершенно особенным произведением как своими архитектурными особенностями, так и своим местом в мире. Поэтому для нас стало честью пройти этот процесс в качестве лидера Турции в исламском мире. За это мы благодарим нашего Господа. Передаем всему исламскому миру наши самые искренние приветствия, любовь и уважение», — сказал президент Турции.

Отзывы после саммита НАТО были очень и очень положительными

Отвечая на вопрос о том, какими были отзывы после саммита лидеров НАТО, который прошёл в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил:

«На самом деле отзывы были очень и очень положительными. Мы постоянно получали благодарственные телеграммы, нам звонили. В особенности угощения и гостеприимство, которые мы оказали в день открытия саммита, произвели хорошее впечатление на наших гостей. Поэтому все лидеры, во главе с Дональдом Трампом, действительно находились под большим впечатлением. Они делились своими эмоциями с нами как во время ужина, так и после него. Те, кто приехал вместе со своими супругами, также выражали свою радость — и на показе мод, который они посетили вместе с моей супругой, и во время ужина. Мы испытали эту радость вдвойне, поэтому особенно счастливы».

Эрдоган отметил, что проведение саммита НАТО в Анкаре стало важным событием для Турции.

«Конечно, спустя 20 лет Стамбул, а затем саммит в Анкаре — оба этих события стали для нас отдельным богатством и отдельным поводом для радости. После саммита лидеров НАТО я также считаю своим долгом поблагодарить всех наших гостей», — сказал президент Турции.

Комментируя вопрос о том, что он позвонил премьер-министру Испании Педро Санчесу, чтобы поздравить его с победой Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года, а также о том, что эта победа была с воодушевлением встречена в Газе, Эрдоган заявил, что Санчес как глава правительства страны — чемпиона мира — имеет полное право испытывать радость.

«Надеюсь, и нам будет даровано такое чемпионство, и мы тоже сможем добиться звания чемпионов мира. Мы хорошо начали, но не смогли хорошо завершить. В будущем у нас могут быть победы на чемпионатах Европы, могут быть и новые победы на чемпионатах мира. Если нам удастся добиться таких успехов, это очень и очень подходит Турции. Дай Бог, мы тоже готовы к этому», — сказал Эрдоган.