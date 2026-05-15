Президент Эрдоган призвал тюркский мир укреплять связи с ТРСК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что страны тюркского мира продолжат укреплять политические, экономические и культурные связи с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на неформальном саммите Организации Тюркских Государств (ОТГ), который проходит в казахстанском городе Туркестан.

Эрдоган, отметив, что испытывает большую радость от пребывания в Туркестане — родном городе великого Ходжа Ахмета Йесеви, поблагодарил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за гостеприимство.

Отметив, что древний город Туркестан является живым памятником общей памяти, простирающейся от Орхунских надписей до «Дивани лугати-тюрк», от «Кутадгу-билиг» до «Деде Коркута», Эрдоган сказал: «Туркестан, из которого черпали вдохновение анатолийские мудрецы, является одним из самых прочных звеньев того нерушимого моста, который мы построили между прошлым и будущим».

Эрдоган добавил, что ещё одним фактором, придающим саммиту особое значение, является участие представителей турецкого народа Кипра — неотъемлемой части тюркского мира, выразив удовлетворение тем, что президент Туфан Эрхюрман присутствует на саммите в Туркестане,

«Я надеюсь, что тюркский мир будет и впредь укреплять свои политические, экономические и культурные связи с Турецкой Республикой Северного Кипра», - подчеркнул глава государства.

По его словам, для того, чтобы иметь большее влияние и голос в мире будущего, необходимо вывести сотрудничество, особенно в сфере технологий, на самый высокий уровень.

«В этом плане я считаю очень удачным выбор темы нашего саммита — «Искусственный интеллект и цифровое развитие». С точки зрения определения направления будущего, огромное значение имеет принятие нами видения турецкого мира, развивающегося за счет цифровизации. Спустя 115 лет после лозунга Гаспирали «Единство в языке, мыслях и делах» настало время добавить к нему выражение «Единство в цифровом видении». Это видение должно строиться на основе квалифицированных кадров, мощной цифровой инфраструктуры и концепции государственного управления, основанного на данных, а также необходимо укреплять цифровую взаимосвязь между нашими странами.

Развитие совместных технологических проектов между нашими странами, без сомнения, будет способствовать реализации этой концепции. Мы осознаем, что отставание в процессе цифровой трансформации станет фактором, угрожающим нашей независимости. Чтобы искусственный интеллект не превратился в инструмент господства, мы должны подходить к этой теме с правильной позиции, рассматривая её как возможность. Я верю, что на этой плодородной земле, которая дала миру Харезми — отца алгебры и алгоритмов, Фараби — корифея философии и логики, Ибн Сину, проливший свет на науку медицины своими трудами, а также лидеров астрономии Бируни, Улубея и Али Кушчу, мы вырастим и новых ученых».

Мы стремимся вывести координацию и сотрудничество в сфере кибербезопасности на новый уровень



Президент Эрдоган, подчеркнув важность обеспечения международной справедливости в сфере цифрового развития, как и во всех других областях, продолжил словами: «Устранение цифрового разрыва между развитыми и наименее развитыми странами должно лежать в основе нашего подхода».



Отметив, что они придают большое значение сотрудничеству между Банком технологий Организации Объединенных Наций в Гебзе и членами и наблюдателями Организации, президент обратил внимание на необходимость быть бдительными в отношении новых рисков, связанных с технологиями искусственного интеллекта.



По его мнению, угрозы нового поколения, направленные на банки данных и критически важную национальную инфраструктуру, являются аспектами цифровой трансформации, которые необходимо тщательно регулировать: «В современном мире кибербезопасность так же жизненно важна и необходима, как безопасность на суше, в воздухе и на море. В предстоящий период нашего председательства мы намерены продвигать координацию и сотрудничество в сфере кибербезопасности в рамках Организации тюркских государств».

Достигнутые на сегодняшний день успехи в культурной сфере стали одной из важнейших опор турецкой интеграции. Президент Эрдоган отметил, что провозглашение 15 декабря «Днём мировой семьи тюркских языков» на 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в 2025 году в Самарканде, является общим достижением всех.



Глава государства указал на важность использования общетюркского алфавита в широком спектре областей — от образования до культуры, от академического сотрудничества до цифровой трансформации: «Мы считаем, что необходимо поддерживать такие инициативы, как модель тюркского языка и аналогичные проекты на основе искусственного интеллекта, которые позволят продемонстрировать богатство нашего общего языка в цифровом мире».



Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что цифровое сотрудничество в этой сфере можно укрепить с помощью моделей, подобных Системе поддержки гражданского общества тюркского мира.



«Кризисы, происходящие в нашем ближайшем окружении, еще раз продемонстрировали стратегическую ценность действий тюркского мира в духе солидарности. Перед лицом геополитических испытаний мы должны укреплять наши механизмы консультаций и координации. Мы считаем целесообразным как можно скорее внедрить формат ОТГ плюс. Усиление контактов между нами и нашими министрами подтверждает, что тюркские государства теперь демонстрируют высокую степень взаимодействия при решении общих вопросов. Как показал кризис в Ормузском проливе, транспортные проекты, связывающие тюркский мир, в первую очередь «Общий коридор», будут оставаться нашим приоритетом еще долгие годы».

Кризисы в Палестине, Ливане, Иране, Украине и многих других странах свидетельствуют о необходимости укрепления нашей обороны и расширения сотрудничества в промышленной сфере. Турция готова поделиться с членами нашей Организации опытом, накопленным в оборонной промышленности, которую мы формируем с помощью высоких технологий. Мы придаем большое значение проведению важных встреч представителей оборонных предприятий в рамках нашей Организации».

Президент Эрдоган заявил, что климатический саммит COP31, который состоится в Турции в ноябре, был разработан с учетом возможностей, предоставляемых искусственным интеллектом и цифровыми технологиями: «Кроме того, мы находимся в процессе трансформации, направленной на максимальное использование технологических возможностей для поддержки сельскохозяйственного производства. Мы объявили о нашей кандидатуре на выборах Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, которые состоятся в июле 2027 года. Мы рассчитываем на вашу ценную поддержку доктора Мехди Экера, которого, как я верю, вы будете рассматривать в качестве общего кандидата всех тюркских государств на эту важную должность».

Эрдоган, высказал удовлетворение тем, что Турция до конца этого года сможет принять участников следующего саммита в Анкаре.



«По этому случаю я благодарю нынешнего председателя нашей Организации, дорогой Азербайджан, за вклад в укрепление единства нашего Совета семей. Также я еще раз выражаю благодарность моему уважаемому брату г-ну Токаеву за прекрасное гостеприимство. Заранее поздравляю вас с благословенным праздником Курбан-байрама и желаю вам провести его в мире и благополучии. Надеюсь, что наш саммит в Туркестане принесет пользу всему тюркскому миру, а также всем дружественным и братским странам», - резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.